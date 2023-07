‘Wie met Bouchez in zee gaat, rijdt het ravijn in’

De berg heeft een muis gebaard. De grote fiscale hervorming beperkt zich tot de verplichting dat de oudste persoon van een koppel de kolommen links op de belastingaangifte moet invullen.

Volgens de premier staat de belastinghervorming niet in het regeerakkoord. Het noeste werk van de minister van Financiën wordt in de prullenbak gekeild. Vincent Van Peteghem en CD&V staan met de billen bloot.

Premier Alexander De Croo kan niet uit de schaduw van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez treden. De Vivaldi-regering hangt met spuug en paktouw aan elkaar.

Een waarschuwing voor de volgende regering: Wie met Bouchez in zee gaat, rijdt steevast het ravijn in.

Hilaire Mondelaers, Genk.

