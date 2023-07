‘Wie weet meer over het Antwerpse Kot en de Joden tijdens WO II?’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Kot van de Antwerpse havenarbeiders op het Eilandje in beslag genomen door de Waffen-SS. Opgeëiste arbeiders en bedienden moesten er een ontsmettingsstation installeren, waar de Antwerpse Joden onder dwang werden behandeld.

We beschikken over getuigenissen en fotomateriaal, maar zijn er nog getuigen in leven die ons meer over die onverkwikkelijke periode kunnen vertellen? Graag melden aan Roger en Irene De Groof-Galliaert, Hendrik Marckstraat 8 B1, 2600 Berchem. Tel. 0486/684.563, e-mail: irene.galliaert@skynet.be.

