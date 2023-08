‘Wij omarmen Delphine Lecompte als een zielsverwant die Kaprijke begrijpt’

Met een mengeling van verwondering en diepgaande trots hebben wij, de Kaprijkse Kultuur Klub, kortweg de KKK, de meest recente column van de briljante Delphine Lecompte gelezen (‘Ik ben nooit meer welkom bij mijn tedere versleten truckchauffeur’). Haar scherpe observaties en ongeëvenaarde talent om de ziel van ons geliefde Kaprijke te vangen, hebben ons diep geroerd en in luid gejuich doen uitbarsten – zij het in gedempte toon, om onze eigenste groene long, de Lembeekse bossen, niet te verstoren.

Het is een eer diep te mogen zinken in de ranglijsten van ‘troosteloze desolate racistische ongastvrije gehuchten’ waarvan Lecompte met zekerheid verkondigt dat Kaprijke een trotse plek heeft veroverd. In de schaduw van de grote daden van Hippoliet Van Peene, de geestelijke vader van ‘De Vlaamse Leeuw’, is het ronduit geniaal dat Kaprijke nu haar eigen vorm van glorie heeft gevonden. Wat een triomf voor ons bescheiden dorp!

We kunnen niet anders dan meewarig lachen bij het lezen van Lecomptes belevenissen bij de VSB Poëzieprijsuitreiking. De grillen van het lot hebben haar in 2017 via Groningen naar ons geliefde Kaprijke geleid, waar ze met haar stamelende, vreugdeloze en belabberde voordracht de ware essentie van onze kunstzinnige ambiance heeft weten te vatten. Een lamentabel hoogtepunt en moment van artistieke eenwording, zoals alleen Kaprijke dat kan faciliteren.

Het spijt ons echter te horen dat een onzachte aanvaring met een kitscherige keramieken macaronipinguïn een abrupt einde maakte aan haar blitzbezoek. In een schriftelijk antwoord aan onze vereniging liet de inmiddels naar Sleidinge verbannen imbeciele pistoolschilder weten dat hij oprecht spijt heeft van het incident, waarbij hij in een moment van uiterste poetische vervoering de 8 kilogram zware pinguïn op de neus van mevrouw Lecompte keilde. De voormalige pistoolschilder en tevens amateur-ornitholoog blijft echter bij zijn standpunt dat het ging om een afgietsel van de schlegelpinguïn, de enige kuifpinguïn waarvan de kuif op het voorhoofd begint, en dus niet te verwarren is met die andere kuifpinguïn, de macaronipinguïn.

Kortom, wij omarmen Delphine Lecompte als een geestverwant, een zielsverwant die Kaprijke begrijpt op een manier die maar weinigen kunnen opbrengen. We willen haar column vieren als een erkenning van onze unieke positie in de wereld en de grenzeloze creatieve potentie die Kaprijke te bieden heeft.

Met vriendelijke groet en speculooskruimels,

Hilaire Van Peene, voorzitter van de Kaprijkse Kultuur Klub.

