‘Wil de VDAB werklozen helpen of vooral quota halen?’

Een maand geleden werd ik, nadat ik hersteld was van een zware burn-out, bij de VDAB geregistreerd als werkzoekende. Voor alles is er een eerste keer, dacht ik, vol goede moed op zoek naar een carrièrewending na 23 jaar fulltime gewerkt te hebben.

De contacten die ik sindsdien met dat overheidsbedrijf heb gehad, tarten elke verbeelding. Dat men werkzoekenden op een kordate manier wil activeren, daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar de manier waarop dat gebeurt, valt enkel samen te vatten als ongebreidelde incompetentie.

Zo werd ik verplicht om te solliciteren voor een functie bij een grootbank, waarvoor ik dagelijks 118 kilometer heen en terug zou moeten rijden. Uit een eenvoudige consultatie van de netwerksite LinkedIn blijkt dat er soortgelijke functies vacant zijn in een omtrek van 15 kilometer.

Daar had de VDAB-bemiddelaar echter geen oren naar. Hij opperde dat ik, als ik dienst was genomen en het werk of de afstand me niet bevielen, ik altijd nog elders kon solliciteren.

Behalve het feit dat dat niet strookt met mijn beroepsethiek, vraag ik me af of het nog wel gaat over werklozen helpen of opleiden, dan wel over statistiekjes kunnen opstellen en quota halen. Men zou toch een betere dienstverlening mogen verwachten van een autonoom overheidsbedrijf.

Alexander, Leuven.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: