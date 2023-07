‘Wilfried Hendrickx was de vleesgeworden paradox’

‘Hallo, rooie hond, goede­morgen!’ Het was één van de positievere ­begroetingen waarop Wilfried ­Hendrickx me geregeld ’s ochtends trakteerde. Geen wonder dat hij niet bijzonder geliefd was bij Humo. Sterker, ik was de enige redacteur die bij de verhuizing naar een nieuw gebouw bereid was om samen met Wilfried één kamertje te delen. Zijn verbale baldadig­heden gleden van me af en na een tijdje vond ik ze zelfs grappig, want rijkelijk puberaal. Ik was nochtans gewaarschuwd. De eerste keer dat Wilfried echt bij me in beeld kwam, was in mijn stamkroeg in Leuven. ­Wilfried was sportjournalist bij De Standaard geweest en had net zijn overstap naar Humo gemaakt. Een fotograaf van De Standaard fluisterde me in het oor: ‘Pas maar op voor die man, die verziekt een hele redactie. In hem schuilt een duivel.’

Zo kwaadaardig was ­Wilfried nu ook weer niet. Hij jende en provoceerde graag en liet dan een sardonisch lachje zien. Epater la bourgeoisie, noemden we dat toen nog. Hij verkondigde hardop het neoliberalisme, adviseerde stalinist Willy Courteaux ongevraagd de aankoop van aandelen, strooide te pas en te onpas met vrouwonvriendelijke citaten van Schopenhauer, pochte dat hij tegen zijn 50ste dankzij de beurs binnen zou zijn en probeerde me vorig jaar nog tijdens een werklunch uit te leggen dat egoïsme het enige juiste gedrag is voor de mens.

Wie dit leest, vraagt zich ongetwijfeld af: wat deed die rechtse klootzak op een progressieve redactie? Wel, hij maakte niet-ideologische spektakelinterviews, vol branie en altijd upbeat, met F1-piloten, financiële experts, medici, voetballers en literatoren. Op zijn favoriete lijstje stonden Adriaan van Dis en Freek de Jonge, met wie hij bijna jaarlijks existentieel los kon gaan over zwaarwichtige onderwerpen, terwijl hij tegelijk de gesprekken spitant en leesbaar hield. Kortom, Humo-interviews op het scherpst van de snede. Hij schijnt ook als enige Belg een interview met Andy Warhol versierd te hebben, en niet zomaar een interview, maar met­een het langste en informatiefste gesprek dat wereldwijd ooit is gepubliceerd. Bewijs: een polaroidfoto van Wilfried met Warhol. Zou het? Leep als hij was, vulde hij het onderhoud van een halve minuut (inclusief foto-opname) op met citaten uit dikke boeken over Warhol, bang dat hij met lege handen uit Amerika moest terugkeren. Het is lange tijd ‘ons’ geheimpje geweest.

Waarom wilde ­Wilfried per se op zijn 50ste schat­rijk zijn? Om eindelijk zijn enige jeugddroom te realiseren: literator worden. Begin jaren 70 had hij gedebuteerd met ‘De goddelijke etter’, een patserig verhaal vol seks, drugs en rock-’n-roll. Het boek had bij scholieren een zekere cultstatus, maar viel in een diep gat. Meer dan twintig jaar later debuteerde hij een tweede keer bij Houtekiet met ‘De grote schoonmaak’, een verhalenbundel waarin het briljante ‘Taxi naar Titaoua’ staat. Een groot schrijver leek geboren.

Een vijandig, kregelig ­verlopen interview met W.F. Hermans leverde de zwaar onderschatte roman ‘Het infrarood en het ultraviolet’ op. Met Hermans deelde hij tot dwepens toe een zwartgallige kijk op mens en maat­schappij.

Toen literair succes uit­bleef, werd Wilfried al­maar bitterder. Iedereen was tegen hem! Dat klopte enigs­zins, maar hij had het er ook naar gemaakt. Vijanden zat! En vrienden? Ik heb ze niet kunnen vinden. Maar puur literair was het onrechtvaardig. Zijn laatste roman, ‘De solipsist’ (2016), was weer 100 procent wervelende, geëxalteerde Hendrickx-literatuur. In een zeldzaam openhartig interview stelde hij zich opmerkelijk kwetsbaar op: ‘Er zijn momenten dat ik ervan overtuigd ben dat ik een denkend brein in een fles ben, en dat al wat mij omringt, de voorwerpen, de natuur, de anderen, niet meer dan mijn hersenspinsels zijn. Daar bestaat een geleerde term voor: solipsisme.’ Het is (wh) ten voeten uit.

En toch. Wilfried was ook een charmante, onderhoudende, passievolle, liefhebbende, zorgende man. De vleesgeworden paradox. Toen hij ­Ghislaine ­Nuytten de eerste tv-aflevering van haar modeprogramma ‘Blikvanger’ had zien presenteren, sloeg de bliksem in. Hij ging haar met­een voor Humo interviewen, tegen de wil van ­Guy ­Mortier in. En toen hij Ghislaine sluw vroeg hoe je dat nu doet, defileren, en ze dat in alle onschuld voordeed, sloeg de vonk ook in real life over. Ik heb de omslag voor mijn ogen zien gebeuren. Uit de onverbeterlijke cynicus sprong een volbloed romanticus tevoorschijn. Hij liep dansend en zingend ons kantoortje in, ik was geen rooie hond meer en er was nog maar één gespreks­onderwerp: de goddelijke Ghislaine. Eerst dacht ik aan een bevlieging, maar zoals altijd schreef Wilfried alles wat hem in de ban hield in hoofdletters: Ghislaine was de Absolute Liefde.

Hoewel hij had gezworen na de commerciële flop van ‘De solipsist’ nooit nog te publiceren – hij was abrikozenboer in Zuid-Afrika geworden – heeft het lot er anders over beslist. ­Ghislaine kreeg de zeldzame ziekte pulmonale hypertensie. Een lijdensweg die ruim tien jaar lang heeft geduurd, tot ze in januari 2022 dood neerstortte. Wilfried schreef er het huiveringwekkende, ontroerende ‘Vaarwel, Ghislaine’ over. Wilfried zei me toen hij het manuscript inleverde: ‘Het waren tien afschuwelijke jaren, maar, en het klinkt misschien gek, ik had ze niet willen missen. De ellende bracht ons nog dichter tot elkaar.’

Fysiek zag hij er, midden 2022, topfit uit, en het leek erop dat na een half jaar de scherpste kantjes van de rouw begonnen te slijten. Het bleek de zoveelste maskerade. Een paar dagen voor zijn dood mailde hij mij: ‘Zonder mijn allerliefste Ghislaine hoefde het voor mij niet meer. Ik heb het zonder haar geprobeerd, maar het lukt niet.’

Leo de Haes, Graauw (NL).

