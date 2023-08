‘Willem De Schryver verdient een Ensor voor zijn prestatie in ‘Knokke Off’’

De charismatische, waanzinnig goede acteur Willem De Schryver, tot niet lang geleden een illustere onbekende, heeft ons totaal verrast in zijn rol van Alex in ‘Knokke Off’. Hij verdient vast en zeker een Ensor.

Hij liet mij in zekere zin aan James Dean denken in zijn memorabele rol van Cal Trask in ‘East of Eden’ van Elia Kazan (1955). Beide personages doen tevergeefs al het mogelijke om in een goed blaadje te staan bij hun vader. Bovendien doet De Schryver ook aan Cals jaloerse en venijnige broer Aron denken.

De Schryver schetst zeer fijn het ambigue karakter van Alex. Een natuurtalent waarvan we veel meer zullen horen.

Luc Maeckelbergh, Antwerpen.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: