Siegfried Bracke start een rechtszaak om zijn pensioenbonus te behouden. Het is duidelijk dat sommige, om niet te zeggen veel politici geen voeling meer hebben met de noden en de problemen van de doorsnee-Belg.

Willen de heren politici de democratie redden, dan is het hoog tijd dat ze grote kuis houden in hun partijen. En dan bedoel ik alle partijen die nu in de diverse regeringen verantwoordelijk zijn voor het beleid. De inwoners van dit land verdienen een beter, eerlijker en consistenter beleid. Ze zijn het beu dat ze de dupe zijn van de vele politieke spelletjes, die het gevolg zijn van een sterk doorgedreven particratie en de drang naar onafhankelijkheid van sommige partijen.

Ward Dewinter, Brasschaat.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: