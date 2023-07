‘Wout en Lotte, jullie zijn te goed om te knechten voor die Nederlanders’

Net zoals Jumbo-Visma in de Tour bij de mannen, heerst bij de vrouwen ook een ploeg geleid door Nederlanders, SD Works. Dat is geen goed nieuws voor onze Vlaamse vedetten Wout van Aert en Lotte Kopecky in die teams, want jaloezie heerst er als een onderhuids gif.

Denk maar aan de Strade Bianche, waar brave Lotte een kutwijf werd genoemd door haar ploeggenote Demi Vollering omdat ze haar eigen kans ging. Wat dacht die Belgische immers wel?

Onze kleppers moeten telkens weer de tweede viool spelen, want zelfs als de winst voor het grijpen ligt, blinken beide teams uit in onverschilligheid tegenover hen. Het zou zomaar eens hun Nederlandse en Deense toppers kunnen schaden, want ocharme 200 meter de kop trekken kan de gele trui kosten, nietwaar?

Hun mantra is: wij, onwetende fans, begrijpen er niks van. Al kijken we elke dag vier uur naar de koers en luisteren we naar de frustraties van Ruben en Karl, maar die kennen die er wellicht ook niks van.

Wout en Lotte balen elkens weer, elke ritwinst die ze mislopen, kost hun een fortuin, maar ze moeten elk op hun tong bijten, daar worden zij als slaven dik voor betaald.

Een goede raad: wegwezen daar, jullie zijn te goed om te knechten voor die bende! En win dat WK gewoon.

Jean-Paul Dullers, Bornem.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: