‘Zal de overdaad aan boetes niet de stemming van de kiezers bepalen?’

Als zorgzame vader vervoerde ik mijn dochter op 15 juli rond 20 uur naar een trouwfeest. De afspraak was dat ik haar zou oppikken rond de klok van twaalf. Enkele weken later werd ik beloond voor mijn inzet. Ik ontving drie boetes van 53 euro. Ik was namelijk een zone 30 gepasseerd waarin een lagere school gelegen was. Voor alle duidelijkheid: het was vakantietijd, en ik reed tussen 20 uur en middernacht. Er waren dus geen spelende kinderen meer die de straat moesten oversteken.

Ik reed inderdaad te snel, 37, 39 en 41 km per uur, waarvoor mijn gemeende excuses. Maar of veel trager rijden had bijgedragen aan de verkeersveiligheid op dat tijdstip en in die periode van het jaar, lijkt me twijfelachtig.

Waar ik me wel zorgen over maak, is of die overdaad aan boetes niet de stemming van de overtreders bij de volgende verkiezingen zal bepalen, en of de politieacties niet met die bedoeling aangestuurd worden. Ik hoop van niet, want verkeersveiligheid dient een prioritair thema te blijven, en dan vooral tijdens de schooltijd.

Johan Peeters, Keerbergen.

