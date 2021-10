Zal u nog een mondmasker dragen waar het niet verplicht is? Vertel ons waarom wel of waarom niet

De mondmaskers vallen af! Vanaf vandaag zijn de stoffen kwelduivels niet meer verplicht in Vlaamse winkels, café’s, restaurants en werkplaatsen. Kunt u weer opgelucht ademhalen of zult u het masker toch nog even over mond en neus blijven trekken? Zullen maskers volgens u ooit weer uit het straatbeeld verdwijnen? Bent u een Brusselaar die straks met tegenzin gemaskerd de supermarkt in moet? Zult u op de trein of bus wel nog met plezier een masker dragen? Wij horen het graag.

Laat ons hier weten wat u vindt van de afschaffing van de mondmaskerplicht, en wie weet komt uw lezersbrief terecht op onze site of in de Humo van 5 oktober: