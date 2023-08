‘Ze gooide zich op mij en begon me te zoenen. Haar lief begon wat bleekjes te zien en sneerde dat dit niet de afspraak was’

‘Thuis-’ en ‘wtFOCK’-scenariste Jasmien Vandermeeren zoomt een zomer lang in op herkenbare zonden in de onlinedatingwereld.

Voordat ik me bij Tinder aanmeldde, had ik vrij goed nagedacht over de zoekcriteria die ik zou hanteren om een overaanbod, een acute verlamming van geest én een swipeduim te voorkomen. Mijn gewenste leeftijd stond ingesteld op 38 tot 49 jaar. Noem me stom, maar 50 klonk mij net iets te oud in de oren. Het had wellicht met mijn eigen trots te maken en dat ik mezelf nog als late twintiger zag, terwijl ik wel beter wist.

Ik wilde ook liefst iemand leren kennen die niet té ver woonde. Na een relatie met een Liégeois was ik het pendelen en constant ver van huis zijn moe. Ik woonde nog niet erg lang in Leuven, dus ik had iemand nodig die met mij de stad wilde verkennen en die het zag zitten om af en toe bij mij te overnachten zodat mijn twee asielkatten die ik onlangs adopteerde niet compleet zouden verwilderen.

Mijn seksuele voorkeur tot slot stelde ik gemakkelijkheidshalve in op mannen. Tuurlijk was ik er bij momenten van overtuigd dat ik echt niet met een vent kon samen zijn, tuurlijk had ik mijn bi-fases, maar ik wilde de lesbiennes niet in de weg lopen.

Zo kreeg ik op een blauwe maandag een match met een knettermooie kerel van 40 uit de buurt, wiens bio ook nog eens volledig clichévrij was. Mijn ontgoocheling was dan ook groot toen hij wél heel clichématig meldde al met iemand samen te zijn. Ik wilde hem direct weer uit mijn matches flikkeren, maar hij smeekte mij om te luisteren. Zijn vriendin was namelijk bi en wilde heel graag nog eens iets met een vrouw. En hij wilde – net als de meeste venten – ook wel een trio met twee vrouwen, dus was het win-win. Of win-win-win, dacht hij wellicht.

Ik wist echter niet of ik mij een winnaar moest voelen. Het was niet de eerste keer dat een koppel mij vroeg om het ontbrekende stukje in hun triofantasie te zijn, de felbegeerde eenhoorn. Maar zo’n triovraag was ook confronterend, instant voelde ik me het vijfde wiel aan de wagen. Ik wou de ster op de Mercedes zijn, het eerste wiel, het stuur – maar geen vijfde wiel. Het was ook altijd gedoe met koppels. Eén van de twee - meestal de man - bleek algauw iets meer vragende partij dan de ander, en dus voelde die ander zich logischerwijs door mij bedreigd.

Daarom was ik geneigd nee te zeggen. Maar ik dacht ook: als drie volwassenen ermee instemden om hun lusten op elkaar te botvieren, kon daar toch niets slechts van komen? Terwijl ik dit alles overdacht, stuurde mijn match mij foto’s door van zijn vriendin. Ze leek als twee druppels water op de vlammend knappe Sherilyn Fenn (Audrey uit Twin Peaks). Slik!

Zo kwam het dat mijn zwakke vlees zich toch richting de hoofdstad begaf, alwaar ik het koppel zou ontmoeten. We hadden afgesproken om gewoon kennis te maken, en dan te zien wat de volgende stap zou zijn.

Toegegeven, het was een erg flamboyant koppel. De vrouw was nog mooier dan op de foto, haar lippen nog bloedroder geschminkt. De man was ook echt wel een snoepje, hij kon geanimeerd en grappig vertellen.

Ik had het naar mijn zin maar dronk iets te veel glaasjes zelfvertrouwen, misschien ook om de leegte van mijn bestaan en het vijfde-wiel-aan-de-wagengevoel te temperen. Het koppel kon er anders ook wat van. Zij dronk de ene Picon vin blanc na de andere, hij Ricard. Uiteindelijk kwam het zover dat we als enigen in het café begonnen te dansen en de barman bestookten met verzoeknummers als ‘Les Divas du Dancing’, de plaat die ik standaard aanvraag. Ik ging even naar het toilet en toen ik terugkwam, had de barman een slow opgelegd. De boyfriend was buiten gaan roken, dus zijn vriendin en ik dansten.

Plots gooide ze zich op mij en zoende mij. Die kus moet ellenlang geduurd hebben, want toen ik weer opkeek, lag er alweer een vette dansplaat op en stond haar lief beteuterd naar ons te staren. Ik had het eerst niet door, maar de man zag wat bleekjes. Hij pakte zijn vriendin bij de arm en sneerde dat dit niet de afspraak was, dat ze niets zouden doen zonder de ander!!! Zij schoot ook uit haar slof, of hij nu echt jaloers was omdat ze zijn fucking fantasie aan het uitvoeren was? Waarop hij ontdaan reageerde, dat zij dit toch wilde? En zo ging het verbale steekspel voort. Ik muisde er stilletjes vanonder, zonder dat ze iets merkten.

Op weg naar huis voelde ik mij het vijfde wiel aan de hele trein en bij uitbreiding aan het vehikel van het universum. Dat ik uit gulzigheid van twee walletjes had willen eten, brak mij zuur op. De trein zigzagde ook nog eens en de wijn kwam naar boven. Ik deed het raampje open en hapte naar lucht, terwijl het koppel tegenover mij me scheef bekeek – van aantrekkelijke eenhoorn was ik gedegradeerd tot ezel. Dubbele zonde van de match!