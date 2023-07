De laatste tijd ben ik een krak geworden in Tinderwieden: op basis van amper een paar kenmerken beslis ik razendsnel welk profiel weg moet en welk profiel groeipotentieel heeft. Selfies vanuit het onderkinperspectief, met een duidelijke inkijk in harige neusgaten, zijn daarom een geschenk: ze schreeuwen ‘Onkruid!’ en belanden meteen in mijn virtuele hakselaar. Maar op den duur ga ik steeds grover te werk, geen enkel profiel blijft gespaard. Erger nog: ik maak matches na een verkeerde openingszin à la ‘Hey, sexy dame!’ prompt onverbiddelijk ongedaan. Zo kwam het dat mijn voorraad matches ineens nagenoeg op was. Met wie kon ik nu nog op date? Ik moest dringend minder grof gaan Tinderwieden, als ik ooit nog van de straat wilde raken.

Bij het swipen trof ik plots een niet zo lelijke leerkracht met handwerkskills en twee zelfverzekerde, indringend grijsblauwe ogen die mij deden verlangen naar een strandwandeling aan de Noordzee. In zijn bio vermeldde hij wel veel wat hij níét leuk vond: hij bleek allergisch voor huisdieren en was geen fan van alcohol, roken en dansen. Zijn profiel was als een smakelijk uitziende pizza met een te hoog zurekappertjesgehalte. Maar goed, perfection is the enemy of good, bedacht ik, en hij zou ook bezwaar kunnen maken tegen het feit dat ik zelfs de domste kleine dingen zalig vind, zoals een uur aan een stuk touwtjespringen op afgrijselijk slechte nineties-house, of zalmroze kattenneusjes die op hartjes lijken. Het enige waar ik écht niet van houd, zijn kappertjes. Maar voorts is een feest in mijn tuin met slechte ninetiesmuziek en marginaal zatte, rokende mensen die in een kring met mijn katten proberen te dansen op elk moment mogelijk, om niet te zeggen wenselijk. Ondanks onze verschillen likete ik hem en het bleek een match. Hij vroeg meteen of ik met hem wilde gaan lunchen, dus ik zette mijn Nieuwe Mildheid in de praktijk om en zei ja.

We spraken af op een woensdagmiddag. Hij wilde niet vooraf zeggen waar we naartoe gingen. Plots hielden we halt aan een park en toverde hij als verrassing een hele picknick uit zijn busje. Misschien was hij dan toch minder verzuurd dan zijn kappertjesprofiel liet uitstralen. Ik prees de Nieuwe Mildheid die me had geholpen hem een kans te geven, en ging naast hem op het picknickdeken zitten. Terwijl hij me allerlei lekkers opschepte, bedacht ik dat ik mijn tong weleens langs het sexy spleetje tussen zijn tanden wilde laten glijden. Maar opeens zag ik een mastodont van een hond op mij aflopen, die – voor ik het goed en wel doorhad – mijn gezicht begon af te lebberen. Ik dacht aan alle stoepstront die mijn gezicht was voorgegaan en huiverde. Tot overmaat van ramp kieperde de hondenpoot het bord op mijn schoot half om. Er belandde eten op het picknickdeken, waarna de hond het smakelijk begon op te vreten. Mijn date sprong verbolgen op en ging in bokshouding staan, klaar om het beest enkele muilperen te verkopen. Ik grapte luchtig dat het mij zou leren om stiekem een tongzoen te wensen, maar hij bleef in zurebeertjesmodus. Hij stampte een paar keer met zijn voet om zijn kwijlende nemesis van het deken te verjagen. Ik herinnerde me zijn Tinderbio en vroeg of zijn huisdierenallergie misschien opspeelde. Hij bekende dat hij helemaal niet allergisch is, maar het gewoon niet voor beesten heeft en dus liever zegt dat hij allergisch is. Ik stamelde: ‘Ook niet voor katten?’ Maar hij was te druk bezig naar de eigenaar van de hond te zoeken om mij te horen. Ik kreeg ineens geen hap meer door mijn keel.

Uiteindelijk kwam een ouder koppel de hond aanlijnen. Ze verontschuldigden zich haastig en ik glimlachte schaapachtig terug. Mijn date keek misnoegd de andere kant uit, als een soapactrice die haar kwaadheid iets te dik in de verf zet. De rest van de picknick was hij gespannen als een snaar. Als er nog maar een hond in het vizier kwam, begon hij alweer geërgerd te pruttelen. Ik verlangde ineens intens naar mijn huis. Terug thuis zou ik meteen beginnen aan een lijst met niet-onderhandelbare voorwaarden om iemand te liken. Minder kritisch Tinderwieden leek plots een belachelijk idee. Ik was voortaan blij met die kleuterachtige Tinder-categorieën die tonen wat mensen leuk en niet leuk vinden. Ja, mijn toekomstige match moet dieren tolereren. En aangezien mijn selfcarepraktijken om aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen beperkt zijn tot ‘dans, schrans, drink of rook te veel en kijk de dag erna naar een film’, moet mijn toekomstige lief dat ook zien zitten.

Intussen had mijn date me thuisgebracht. Hij probeerde me te zoenen, maar ik wees verontschuldigend naar mijn lip, waar de hond mij had gelikt. Hij duwde me snel uit zijn wagen. Symbolisch genoeg trapte ik nét niet in een hondendrol – het teken dat ik toch maar mooi iets had ontweken. Ik stak de sleutel in het slot en concludeerde: zonde van de match.