‘Zo moeilijk kan die seksscène in ‘Alkibiades’ niet geweest zijn’

In het interview met Ilja Leonard Pfeijffer in Humo 4327 citeert de journalist een fragment uit ‘Alkibiades’: ‘Wanneer Alkibiades in bed kruipt bij de slapende Socrates, laat u hem zeggen: ‘Ik kleedde me uit en kroop bij hem onder zijn mantel die hem tot deken diende. Ik sloeg mijn armen om het grote lijf van dat raadselachtige, spirituele schepsel en bleef de hele nacht zo liggen. Toen we de volgende ochtend opstonden, was het alsof ik met mijn vader of met een oudere broer had geslapen.’’

Pfeijffer antwoordt : ‘Seksscènes vind ik niet makkelijk, hoor.’ Heel moeilijk zal het schrijven van die seksscène (of beter geen-seks-scène, want Alkibiades loopt een blauwtje) toch niet geweest zijn, want de schrijver heeft die passage bijna letterlijk overgenomen uit het ‘Symposion’ van Plato.

Martha Thiry, Berchem.

