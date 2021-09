‘Zo werkt het niet, Tom’. Onze lezers over Tom Van Grieken vs. de linkse leerkrachten

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar dacht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de jongeren een hart onder de riem te steken. In een video op TikTok beloofde hij om ‘alle linkse leerkrachten in 2024 de rekening te presenteren’. De video kreeg veel kritiek. Onze lezers reageren.

‘Dat is niet links, maar normaal gedrag’

Tom Van Grieken vindt dat er te veel linkse leerkrachten zijn. Ik probeer een neutrale leerkracht te zijn die de leerlingen waarden en normen bijbrengt. Mijn waarden en normen, onze schoolvisie en mijn persoonlijke visie gaan vooral over respect. Vaak worden mensen die respectvol omgaan met medemensen, de natuur en materiaal als links bestempeld door bepaalde groeperingen. Ik vind echter dat dit niet links is, maar eerder ‘normaal gedrag’. De wereld zou veel mooier zijn voor iedereen als iedereen zich gewoon respectvol gedraagt. Die waarden en normen probeer ik zo goed mogelijk bij te brengen aan al mijn leerlingen. Eva Caubergh, Bilzen.

‘Pubers hebben hun eigen mening’

Een leerkracht met een politieke overtuiging, in mijn tijd (de jaren 70) was dat folklore. Je vond dat al dan niet interessant, en dat was dat. Bij niemand kwam het op daar een zaak van te maken. We leefden en leven nog altijd in een pluralistische samenleving. Elke leerling krijgt in het secundair onderwijs met tientallen leerkrachten te maken, en dus met tientallen verschillende persoonlijkheden en visies. Het ‘ergste’ wat kan gebeuren, is dat dat een leerling aanzet om na te denken. Stel je voor. Een leerling is geen hol vat waarin je à volonté één of andere ideologie kunt gieten. Het zou er nog aan moeten mankeren. Leraren hebben over het algemeen niet zo gek veel invloed op de overtuiging van leerlingen. Pubers zijn net als mensen: ze hebben zo hun eigen gedacht en houden daar graag koppig aan vast. Als ze vegetarisme onzin vinden, dan ga je ze niet zo snel op andere gedachten brengen, tenzij je veel warmte en (zelf)vertrouwen uitstraalt, daarmee raak en beïnvloed je mensen meer dan met een politieke of economische of om het even welke theorie. Stefaan Van Langendonck, Oostduinkerke.

‘Tom Van Grieken is staatsgevaarlijk’

Telkens extreemrechts ergens de macht verwerft, gaat het over tot liquidaties van andersdenkenden. Tom Van Grieken leverde nogmaals het bewijs dat het er met Vlaams Belang niet anders aan zal toegaan. Na zichzelf zorgvuldig een proper imago aangemeten te hebben in zijn begindagen als voorzitter, komt met het succes en het toegenomen zelfvertrouwen de ware aard meer en meer bovendrijven. Eerst heette het dat Europa dominant blank moest zijn, nu mogen leerkrachten niet links meer zijn. Het is duidelijk. Tom Van Grieken is een staatsgevaarlijk individu dat ideologisch heel dicht aanleunt bij lui als Dries Van Langenhove. De vrijheid van meningsuiting beschouwt men in zijn partij als enkel op zichzelf van toepassing. Zo gaat dat nu eenmaal bij wie dictatoriale trekjes vertoont. Enerzijds eist Vlaams Belang het recht op om te zeggen wat ze willen, anderzijds willen ze mensen met een andere mening of wie hen tegen de haren strijkt, zoveel mogelijk verbieden om te spreken door middel van intimidatie of erger. De rekening presenteren kan op heel wat manieren geïnterpreteerd worden. De meest extreme aanhangers van extreemrechts doen dat ongetwijfeld op de ergst denkbare wijze. Remi Verschelden, Puurs.

‘Maak leerlingen politiek bewust’

Ik ben zelf studente aan het hoger onderwijs en ik ben van mening dat politiek vanaf een bepaalde leeftijd absoluut thuishoort in de leslokalen. Een onderwijzer zou vanaf de hoogste graad van het middelbaar zijn of haar politieke mening mogen uiten naar de leerlingen toe. Op belangrijke voorwaarde dat hij/zij duidelijk maakt dat deze subjectief is en er mogelijkheden zijn tot debat. Vanaf 18 jaar zal een jongvolwassene verplicht het stemhokje moeten induiken en velen van hen hebben geen idee waar elke partij voor staat. Dit in hun vrije tijd opzoeken is één ding, maar met leeftijdsgenoten of volwassenen kunnen discussiëren en de mogelijkheid krijgen om meningen te (her)vormen is cruciaal. Dat leerkrachten dit moeten verzwijgen, maakt van politieke oriëntatie een soort taboe. Er moet een duidelijke lijn zijn, een minimumleeftijd bijvoorbeeld, een gezond debat en nadruk op subjectiviteit. Al mag meneer Van Grieken zich ook niet vergissen in wat hij als links beschouwt. Een multiculturele opvoeding is niet links en historische feiten horen ook feiten te blijven. Wat hij predikt, is een messteek in de rug van alle leerkrachten die hun leerlingen veel meer willen bieden dan het stof in hun schoolboeken; zelfontplooiing, empathie, wereldwijsheid, ongeacht politieke mening. Daarnaast is het uiterst hypocriet dat linkse leerkrachten ‘de rekening gepresenteerd zullen krijgen”, maar rechtse leerkrachten niet. Politiek hoort dus wel thuis in ons onderwijssysteem, maar slecht van één kant? Zo werkt het niet, Tom. Glynis, Heist-op-den-Berg.

‘Een ordinaire marketingtruc’

Om het met de woorden van Tom Lanoye te zeggen: ‘Men herkent een radicaal-populistische partij als hun propagandadienst tien keer groter is dan hun studiedienst.’ Voor Vlaams Belang zijn de jaren 30 van vorige eeuw nooit echt voorbij geweest noch voldoende verwerkt. Maar toch blijft dit maar een ordinaire marketingtruc, ingegeven door hun spindoctors, om de start van het nieuwe schooljaar en het nieuwe politieke jaar zeker niet te missen. Ze staan er weer na een welverdiende vakantie en elke publiciteit, en zeker de slechte, is voor hen goede publiciteit. En leerkrachten die onderwijzen over de rol van Hitler en zijn nazi’s tijdens WO II, over concentratiekampen, de Holocaust, het ontstaan van België, het bestaan van Wallonië, Brussel enz. kunnen toch maar moeilijk een ander verhaal gaan vertellen dan wat in de geschiedenisboeken staat? Of stoppen met onderwijs te geven over het bestaan van andersgeaarden, homoseksualiteit, het nut van de EU, de VN, de ngo’s en oorlogsvluchtelingen? Moeten de leerkrachten gaan onderwijzen dat het verwerpelijk is om vluchtelingen van een gewisse verdrinkingsdood te redden op de Middellandse zee en dat gutmenschen een verwerpelijke menssoort zijn? Dat asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld allemaal ordinaire gelukszoekers zijn die terug in hun gammele bootjes moeten geduwd worden richting Noord-Afrikaanse kusten? Of dat Vlaanderen de onafhankelijkheid moet uitroepen en de grenzen moeten gesloten worden om al het “ongewenst tuig” buiten te houden? Moeten al die ‘linkse en progressieve’ leerkrachten die door de leerlingen verklikt worden via een kliklijn onmiddellijk uit hun functie ontheven worden en heropgevoed worden naar het radicaal-rechtse gedachtegoed in veraf gelegen heropvoedingskampen? Of moeten we het toch maar met een korreltje zout nemen en meewarig het hoofd schudden over zoveel domheid en doen alsof er niets aan de hand is? En hopen dat de Vlamingen toch nog iets verder kijken dan hun neus lang is en hun gezond verstand gebruiken in het stemhokje in 2024? Guy Bervoets, Koersel.

