Zoals steeds is Bart De Wever ook in Humo 4330 weer heel duidelijk in zijn antwoorden op de soms netelige vragen. Ik geef hem ook 100 procent gelijk in zijn commentaar op Tom Lanoye. Eindelijk iemand die hem eens op zijn plaats zet.

Ivo Jeurissen, Dilsen-Stokkem.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: