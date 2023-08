‘Zou het kunnen dat de erfbelasting in de zakken van een politicus verdwijnt?’

Op 11 maart van dit jaar kleurde de lucht gitzwart voor mijn vader, mijn twee zussen en mij en mijn gezin toen we te horen kregen dat mijn moeder nooit meer zou terugkeren van haar fietstochtje naar een tuincentrum. Wat er precies is gebeurd, zullen we nooit weten, want er waren geen getuigen. De mensen die haar vonden, hebben alles gedaan wat ze konden, maar hulp mocht niet meer baten.

Bovenop het ongeloof en de schok (hoezo kan een fitte gezonde 66-jarige vrouw zo plots overlijden?) kwamen we terecht in een administratieve mallemolen waar ik niet over ga uitweiden, maar daarna volgde nog de hele papierwinkel over welke bezittingen mijn moeder had, zodat de fiscus tot op de cent kan uitrekenen hoeveel mijn zussen en ik moeten betalen omdat mijn moeder uit ons leven werd gerukt.

Mijn ouders hadden geld op de rekening staan omdat ze werkten, en waarvan ze al een deel naar de staat hebben laten terugvloeien onder de vorm van belastingen. Omdat mij moeder er plots niet meer is, ‘mogen’ wij op dat geld en haar andere bezittingen opnieuw belastingen betalen. Daarvoor moeten we zelf in de buidel tasten, want het spaargeld van mijn moeder is geblokkeerd, en in het huis mag mijn vader blijven wonen. Voor alle duidelijkheid: we zouden het niet anders willen, en geen van ons drieën zit op geld of een huis te wachten. We zouden onze laatste eurocent afgeven als we onze moeder ermee zouden terugkrijgen. Maar u snapt hopelijk het punt.

Toevallig ging het Radio 2-programma ‘De inspecteur’ kort na het overlijden van mijn moeder een week lang over wat er allemaal komt kijken bij een overlijden. De erfbelasting kwam ook aan bod, en Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) legde uit dat ‘de mensen moeten begrijpen dat dat geld nodig is, onder andere voor de kinderopvang’. Uitgerekend de dag erna stond in alle kranten: ‘Geen extra geld voor de kinderopvang’.

We weten sinds deze week hoeveel erfbelasting we moeten betalen, maar naar de kinderopvang zal ons geld niet gaan. Sindsdien is het in de media wel uitgebreid gegaan over de vakkundig georganiseerde geheimhouding rond de pensioenbonussen in Kamer en Senaat, en, zo bleek even later, ook in het Vlaams Parlement.

Zou het kunnen dat ons geld straks in de zakken van één of andere gepensioneerde politicus (m/v/x) verdwijnt? Zo iemand die er bij leven wel voor zal zorgen dat er van zijn of haar ‘zuurverdiende’ centen zo weinig mogelijk terugvloeit naar de staat, als er geërfd moet worden? Wat ‘de mensen’ moeten begrijpen over de noodzaak van belastinggeld, is wellicht niet van tel voor wie in een ivoren toren zit en elke kans grijpt om nóg meer geld binnen te rijven. Of denk ik nu te veel in clichés? En dan durven politici nog verbaasd te reageren als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

Klaartje Brits, Niel.

