‘Zou Vlaanderen niet beter af zijn met één intercommunale?’

Ik heb afrekeningen ontvangen van twee waterbedrijven, in Leuven van De Watergroep en in Oostende van Farys. Ik wist al langer dat Farys de duurste Vlaamse intercommunale is, maar nu loopt het de spuigaten uit. Een kubieke meter drinkwater kost bij De Watergroep 10,66 euro, alle kosten inbegrepen. Bij Farys is dat 33,64 euro, of drie keer méér. De klant heeft geen keuze: er is geen andere leverancier.

De Watergroep investeert jaarlijks in nieuwe leidingen en een nieuw pompstation. Farys investeert slechts 30 procent van zijn budget in waterwerken. De rest dient voor de aanleg van fietspaden, jachtpaden, zwembaden en... de Ghelamco Arena in Gent, waar de intercommunale 10 miljoen euro in heeft gestoken.

Zou een relatief kleine regio als Vlaanderen niet beter af zijn met één intercommunale voor gas, elektriciteit, water, crematoria enzovoort? Dan zullen ook veel minder plaatselijke mandatarissen hun maandelijkse zitpenningen komen innen, dat zijn er vandaag meer dan vijfduizend (!). Dat zal veel eenvoudiger en goedkoper zijn, en dan betaalt elke Vlaming evenveel voor zijn water.

Jan Schuermans, Leuven.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: