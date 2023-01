18 kenners over het muziekjaar 2023: ‘Deze band heeft alles om de nieuwe headliner van Graspop te worden’

Hoe zal 2023 klinken? Humo vroeg het aan muzikanten, programmators, ervaringsdeskundigen allerhande en volk met grote oren. ILA, Isolde Lasoen, Regi, XINK, Amber Broos en 13 anderen over de wederopstanding van de harde muziek, de terugkeer van de rave en schepenen die moeten wérken voor hun geld, godverdomme.

ROOSBEEF: ‘Mijn doorbraak’

Roosbeef Beeld Joris Casaer

Ook in 2023 staat Roosbeef op het menu: op 20 januari komt Roos Rebergen met ‘Zomer in Nederland’, haar vijfde langspeler.

HUMO Aparte titel voor een plaat die putje winter verschijnt.

ROOS REBERGEN «Inderdaad. Maar het past wel, en de tegenstelling heeft iets bitterzoets.»

HUMO Wie mag voor jou doorbreken in 2023?

REBERGEN «Roosbeef (lacht).»

HUMO Welke concerten mogen dit jaar niet gespeeld worden zonder jouw aanwezigheid?

REBERGEN «Steve Gunn, in april op Rewire in Den Haag.»

HUMO Wat wens je de muzieksector dit jaar toe?

REBERGEN «Vooral veel muzikanten die snappen dat het niet altijd om de show draait. Vorige zomer stond ik op Down the Rabbit Hole naar Wilco te kijken: mooi concert, maar je merkte dat het publiek het verleerd was om naar een goeie band te kijken zonder aldoor afgeleid te worden door een verblindende lichtshow. Zelfs recensenten zijn het niet meer gewend, krijg ik soms de indruk.

»Dus voor iedereen: een langere aandachtsspanne!»

REGI: ‘Ik ben een swiftie’

Regi Penxten Beeld Eva Beeusaert

Regi Penxten heeft al twee decennia een vaste parkeerplaats in hoogste regionen van de Ultratop. Ongetwijfeld weet hij nu al wie in 2023 de grootste hits zal scoren.

REGI PENXTEN «Ja: Pauline, de zangeres die in 2021 ‘Regi Academy’ won, mijn talentenjacht op VTM. Ze heeft een volle festivalzomer voor de boeg. Ze is bovendien rock-’n-roll, en daar heeft Vlaanderen nu behoefte aan.

»Ik denk ook aan Romy van The xx. In 2022 had ze al een sterke single met Fred Again.., ‘Strong’, vol eurodance- en trance-invloeden. Die genres waren het afgelopen decennium not done, maar nu laten zelfs typische Humo-artiesten zich erdoor inspireren. Dan denk ik: ik zou het ook weer moeten doen. I fucking started it! (lacht)»

HUMO Van wie of wat mogen we verder nog een comeback verwachten?

REGI «Je zult het deze zomer merken: de ravescene is terug!»

HUMO Wie wil je dit jaar live zien?

REGI «OneRepublic op Rock Werchter. Onderschatte groep. Zoveel anthems dat die hebben! En ik hoop dat Taylor Swift met haar megatournee naar Europa komt. Jawel, ik ben een Swiftie.»

HUMO Wat wens je je collega’s in 2023 toe?

REGI «Subsidieloos succes. Ik haat cultuur- en muzieksubsidies, ik ben blij dat de stad Antwerpen ze indamt. Ik heb niet één euro staatssteun gehad, kreeg thuis geen duwtje in de rug en financierde mijn eerste instrumenten met studentenjobs. Als je goed genoeg bent, komt het volk. Komt het niet, omdat je per se moeilijk wilt doen op een podium, dan hoef je daar toch geen overheidsgeld voor te krijgen?»

PIEN LEFRANC: ‘Angèle & Thom’

Pien Lefranc Beeld StuBru

Instagramvolgers van Pien Lefranc weten dat de StuBru-presentatrice een toegewijd verzamelaar van setlists is.

HUMO Van wie hoop je er dit jaar eentje te bemachtigen?

PIEN LEFRANC «Ik ga zeker naar Channel Tres in de Botanique in Brussel. Hiphop scoort niet bij alle radioluisteraars goed, maar hij mixt rap met house en nog wat dingen tot iets wat toegankelijk en funky is.»

HUMO Naar welke platen ben je benieuwd?

LEFRANC «De single ‘Cracker Island’ heeft me doen uitkijken naar de nieuwe Gorillaz. En welke richting zal Rihanna na haar comebacksingle uitgaan?»

HUMO Van maandag 31 januari tot zondag 6 februari vindt de Week van de Belgische Muziek plaats: wie of wat is jouw vaderlandse tip voor 2023?

LEFRANC «Ik ben een gênant grote fan van Bombataz, een Brussels kwartet dat dansbare jazz maakt. Onlangs stonden ze in De Singel in Antwerpen, en ik heb in m’n eentje de trein genomen om hen te zien. Op een zondag! In de gietende regen!»

HUMO Wat wil een mens nog meer in de muziek?

LEFRANC «Samenwerkingen! Sinds de pandemie lijken artiesten elkaar gemakkelijker te vinden. Angèle met Thom Yorke, waarom niet? Of Stromae met Zwangere Guy!»

ILA: ‘Een beetje waardering’

Ilayda Cicek - ILA Beeld VRT

Ilayda Cicek heeft het jaar van de doorbraak achter de rug. Wat brengt 2023?

ILAYDA CICEK «Ik ben volop nieuwe songs aan het schrijven.»

HUMO En wie mag de wereld verder nog met nieuw werk verblijden?

CICEK «PJ Harvey brengt normaal haar eerste plaat sinds 2016 uit, en ik heb geruchten opgevangen over een nieuwe Frank Ocean. In beide gevallen: laat maar komen!»

HUMO Wie verdient een groter publiek?

CICEK «Horsegirl uit Chicago. Denk: de postpunk van Fontaines D.C. en Shame, maar met een flinke scheut shoegaze.»

HUMO Welke concert staat al in je agenda?

CICEK «Dat van Son Lux in Ancienne Belgique, op 21 juni. Ik verwacht verfijnde, experimentele elektronica.»

HUMO Welke toptalenten moeten dringend samenwerken?

CICEK «Anderson .Paak en Little Simz.»

HUMO Welke trend zie je nog groeien?

CICEK «House. Beyoncé puurde vorig jaar een uitstekende plaat uit clubmuziek – ‘Renaissance’ – en zij is een trendsetter.»

HUMO Welke wens staat op je nieuwjaarsbrief voor de Belgische muzieksector?

CICEK «Meer waardering. In 2022 hebben we andermaal denigrerende commentaren moeten slikken van politici die geloven dat artiesten niet écht werken. Ik zou zeggen: loop eens een week mee met een muzikant, en je zult wel anders piepen.»

ANDRIES BECKERS: ‘Graspop verjongt’

Andries Beckers Beeld RV

Wat brengt 2023 voor de mensen die opleven van snoeiharde gitaren, dubbele basdrums en shirts met moeilijk leesbare bandnamen? De presentator van ‘Staalhard’ op Willy weet het.

ANDRIES BECKERS «2023 wordt het jaar van de pop, ook in de metal. En van cross-over. Ik verwacht veel van Zulu en Soul Glo, twee hardcorebands met zwarte muzikanten die nu doen wat Fishbone en Rage Against the Machine dertig jaar geleden deden, door lak te hebben aan de grenzen tussen genres.»

HUMO Voor welke concerten heb je al tickets?

BECKERS «Voor één van de uitgestelde shows van Elton John in het Sportpaleis, eind mei, en voor Blur op de Lokerse Feesten in augustus. Graspop ligt uiteraard ook vast.»

HUMO Liefst 109 groepen zullen het publiek daar opwachten, Andries. Wie tip je?

BECKERS «Ik kijk vooral uit naar de reünie van Pantera. Alleen zanger Phil Anselmo en bassist Rex Brown leven nog, maar ze hebben versterking gekregen van Charlie Benante, de drummer van Anthrax, en gitarist Zakk Wylde – bekend van Ozzy Osbourne. Ik heb één van hun eerste shows bekeken op YouTube, en ik kan je verzekeren: Dessel zal wat te zien krijgen.

»Ook blij mee: Graspop heeft eindelijk de verjonging ingezet. Je hoort al jaren dat er nieuwe headliners moeten komen, naast de Iron Maidens en Judas Priesten van deze wereld. In 2023 krijgen bands als Parkway Drive, Gojira en Ghost eindelijk hun kans.»

HUMO Wie wordt de Graspop- headliner van overmorgen?

BECKERS «Lorna Shore draait al een tijdje mee in de deathcore, maar met hun nieuwe zanger Will Ramos hebben ze een grote sprong voorwaarts gemaakt. Hun laatste plaat, ‘Pain Remains’, is hárd. Als Lorna Shore een aandeel was, zat het in mijn portefeuille.»

JOHANNES GENARD: ‘Wachten op Randy’

Johannes Genard Beeld Guy Kokken

In 2022 werd hij voor de tweede keer vader én zette hij een nieuwe plaat – ‘Brittle Dream’ van School Is Cool – op de wereld. Dat overtreffen wordt moeilijk voor Johannes Genard, maar wie mag zich dan wél opmaken voor een boerenjaar?

JOHANNES GENARD «Moonboat, de band van School Is Cool-violist Michaël Lamiroy. Hij heeft een geweldige plaat gemaakt met een stel virtuoze muzikanten achter zich en staat te trappelen om door te breken.»

HUMO Welke concerten heb je aangevinkt?

GENARD «Op Randy Newman in De Roma zit ik al jaren te wachten. Normaal speelt hij er op 3, 4 en 10 februari, maar zijn komst is al zo vaak verplaatst dat van uitstel deze keer afstel zou kunnen komen.»

HUMO Ik dacht dat je XINK in de AB – op 23 februari – zou vermelden. Drummer Niels Meukens speelt tegenwoordig bij School Is Cool.

GENARD «Shit! Sorry, Niels (lacht). Ik denk dat ik net een jaar of twee te oud ben om XINK helemaal meegekregen te hebben, maar ik ken al die mannen wel. Jonas (Meukens, red.) heeft nog bij Leafpeople gespeeld, mijn vorige groep.

»Dus: ik probeer te komen, Niels!»

HUMO Wie moet net als XINK een comeback overwegen?

GENARD «Zouden we mensen die stoppen niet gewoon hun pensioen gunnen?»

HUMO Welke trend voorspel je?

GENARD «Als ik afga op mijn studenten in de opleiding kleinkunst aan het conservatorium: het vissershoedje is helemaal terug. Heuptasjes zijn dan weer helemaal úít de mode – tot mijn grote spijt.»

HUMO Wie mag dit jaar een supergroep vormen?

GENARD «Stromae mag er één beginnen met mij (lacht). En als dat niet lukt, mogen alle Belgische muzikanten er samen één vormen. Ik heb zelfs al een naam: De Muzikantenvakbond.»

HUMO En wat wens je de muzieksector toe?

GENARD «Bevoegde schepenen die werken voor hun geld. Iets om naar uit te kijken!»

BERRE: ‘‘Zillion’-techno’

Berre Beeld rv

TikTok-fenomeen Berre Vandenbussche bracht in 2022 zijn eerste singles uit: ‘Say My Name’ en ‘Better Off Alone’ bereikten allebei de top 10 van de Ultratop.

HUMO Welke concerttickets liggen al in je lade?

BERRE VANDENBUSSCHE «Die voor Lewis Capaldi in het Sportpaleis op 23 februari en voor Dermot Kennedy in Vorst op 26 maart. Ik hoop dat Tom Odell ook naar België zal afzakken. En ik zou The Rolling Stones op Werchter willen zien: in het Koning Boudewijnstadion was de geluidskwaliteit niet te best, vorig jaar.»

HUMO Op 26 januari worden de MIA’s uitgereikt. Jij bent genomineerd in de categorie Doorbraak. Je concurrenten zijn Pommelien Thijs, The Haunted Youth en Rock Rally 2022-winnaar BLUAI.

BERRE «BLUAI en The Haunted Youth ken ik niet goed, Pommelien wel: ze heeft een indrukwekkende fanschare. Eerlijk gezegd ben ik allang blij dat ik genomineerd ben.»

HUMO Over naar de trends: is TikTok stilaan over zijn hoogtepunt heen?

BERRE «Nee. De laatste maanden maken almaar meer gevestigde namen filmpjes, van Dolly Parton tot Florence Welch. En nog een trend: dankzij het succes van ‘Zillion’ is techno aan een opmars bezig.»

HUMO Wat wens je de muzieksector toe?

BERRE «Een fenomenale festivalzomer. En een elpee van Berre.»

STÉPHAN TANGANAGBA: ‘Wachten op Frank’

Stéphan Tanganagba Beeld © VRT - Joost Joossen

StuBru’s festival- en concertreporter was in 2022 voor elk podium terug te vinden, vloggend en meebrullend.

HUMO Je hebt ongetwijfeld weer een overvolle concertagenda, waar kijk je het meest naar uit?

STÉPHAN TANGANAGBA «Ik baal nog altijd dat ik Wallows – een Amerikaanse band, ze maken iets tussen indie, rock en pop in – in 2019 heb gemist: mijn tickets voor hun nieuwe show in de AB, op 22 januari, liggen al klaar. En je kunt ook niet om The Weeknd heen, die op 11 juli het Koning Boudewijnstadion plat zal spelen.»

HUMO Op welke concertaankondiging hoop je nog?

TANGANAGBA «Die van Taylor Swift!»

HUMO Naar welk festival kijk je het meest uit?

TANGANAGBA «Naar CORE, de samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland. Ze hebben al een zieke line-up aangekondigd: Alt-J, Angèle en Goldband.»

HUMO Wie mag een comeback maken?

TANGANAGBA «De wereld wacht al veel te lang op de nieuwe Frank Ocean. Volgens Spotify was ‘Lost’, een song van hem uit 2012, vorig jaar nog altijd één van mijn vijf meest beluisterde tracks.»

HUMO Wie zou je graag samen opsluiten in een studio?

TANGANAGBA «SZA en Labrinth. SZA heeft een fantastische nieuwe plaat uit, en Labrinth heeft onder meer de soundtrack van de hitserie ‘Euphoria’ geschreven. Kan niet mislopen.»

ISOLDE LASOEN: ‘De bevrijding’

Isolde Lasoen Beeld Piet Stellemans

Absynthe Minded mag op zoek naar een nieuwe trommelaar: Isolde Lasoen zal dit jaar haar handen vol hebben met de comeback van Daan én haar tweede soloplaat ‘Oh Dear’, op 8 maart.

ISOLDE LASOEN «In 2021 heb ik een hitje gescoord met een rare cover van ‘The Four Horsemen’ van de Griekse progrockband Aphrodite’s Child, en sindsdien voel ik me bevrijd: blijkbaar mág ik weirde dingen maken. ‘Oh Dear’ is een seventiestrip, met rijke arrangementen en filmische psychedelica.»

HUMO Wie zal in 2023 een boerenjaar beleven?

LASOEN «The Haunted Youth. Bezieler Joachim Liebens mag, kan en zal de wereld veroveren. En Sylvie Kreusch gun ik hetzelfde.»

HUMO Naar welke comeback kijk je uit?

LASOEN «Die van Gent Jazz en Jazz Middelheim. Het faillissement van de organisatie Jazz en Muziek en het financiële wanbeheer van oprichter Bertrand Flamang zinderen na in de Vlaamse muziekwereld. Die festivals mogen natuurlijk niet verdwijnen. De echte jazzliefhebber heeft weinig andere opties: ’t is erfgoed!»

HUMO Welke trend voorspel je in 2023?

LASOEN «TikTok-festivalprogrammatie. Wie met een song viraal gaat op TikTok, krijgt tegenwoordig een podium aangeboden. Nee, daar loop ik niet warm voor.»

JONAS MEUKENS (XINK): ‘Een handje helpen’

XINK Beeld Xink

Tekende voor één van de opvallendste comebacks van 2022: XINK. De Belgische inzending op het Junior Eurovisiesongfestival van 2003 bracht met ‘Misschien’ een nieuwe single uit, en speelt weldra voor víér uitverkochte AB’s.

HUMO Wie mag doorbreken in jullie voorprogramma?

JONAS MEUKENS (zanger) «We hebben nog niemand vastgelegd, maar lokale punkbands als The Priceduifkes of Captain Kaiser komen zeker in aanmerking. Hardere muziek is aan een wederopstanding bezig, en daar help ik graag een handje bij.»

HUMO Op welke concerten kunnen we je in 2023 vinden?

MEUKENS «In maart komt Death Cab for Cutie de nieuwe plaat ‘Asphalt Meadows’ voorstellen in De Roma, en daar kijk ik al reikhalzend naar uit.»

HUMO Op welke supergroep hoop je?

MEUKENS «Paul McCartney bast, Dave Grohl drumt, Ben Gibbard van Death Cab for Cutie speelt gitaar en zingt, en Jimmy Smith van Foals lijkt me een geschikte tweede gitarist. (Lacht) Maar vraag me niet hoe dat allegaartje zou klinken.»

MICHIEL LIBBERECHT (Mooneye): ‘Blijf kalm’

Mooneye Beeld Koen Keppens

Wat mag je nog van 2023 verwachten als bijna al je helden vórig jaar nieuwe muziek uitbrachten? Over die vraag zit Mooneye-frontman Michiel Libberecht gekromd.

MICHIEL LIBBERECHT «Big Thief, Wilco, Arctic Monkeys, Fontaines D.C. enzovoort: voor mij was 2022 inderdaad een grand cru. Maar er is altijd méér om naar uit te kijken, hè. De nieuwe van Shame, bijvoorbeeld. En je weet nooit wat iemand als Nick Cave nog gaat doen.»

HUMO Wie wil je live zien?

LIBBERECHT «Alabaster DePlume – hij speelt op 14 januari op Brussels Jazz Festival. Ik heb zijn mix van jazz en spoken word vorig jaar ontdekt: lang geleden dat iemand die totaal nieuw voor me was me zo van m’n sokken blies. Intussen heb ik hem al drie keer gezien, en ik was er telkens weer wég van.»

HUMO Wie moet de Humo-lezer dit jaar zeker checken?

LIBBERECHT «James De Graef, de zanger van Shht, is bij die band gestopt om zich helemaal te focussen op Loverman, waarmee hij de dwarsdoenerij van Shht combineert met klassieke songwriting.»

HUMO Wat wens je de muziekwereld toe?

LIBBERECHT «Dat iedere artiest zich duurzaam kan ontwikkelen zonder zich op snel succes te hoeven focussen. Blijf kalm en maak muziek: zo bereik je het meest.»

JAN DELVAUX: ‘Überchauvinisme’

Jan Delvaux Beeld KREW

Welke Belpop-legende verdient een comeback volgens de archivaris van de tricolore tunes en schrijver van ‘De Dikke Delvaux’?

JAN DELVAUX «Alain Tant, die veel 50-plussers kennen als zanger van Luna Twist en hun hit ‘African Time’. Tant broedt al een tijdje op een Nederlandstalige plaat, ik hoop dat die er dit jaar eindelijk komt.»

HUMO Welke Belgische releases staan in je agenda?

DELVAUX «dEUS zal ongetwijfeld met de meeste aandacht gaan lopen: ‘How to Replace It’ verschijnt op 17 februari. En The Haunted Youth, één van de revelaties van 2022, zou ook alweer in de studio zitten.»

HUMO Naar welk concert kijk je het meeste uit?

DELVAUX «Ik ben benieuwd hoe Amenra het zal doen op Werchter. Ze zullen daar meteen voor 10.000 man staan, terwijl hun muziek toch wat intimiteit vereist.»

HUMO Welke trend valt jou het meest op?

DELVAUX «We zitten in een golf van überchauvinisme. In de AB spelen: in de jaren 90 was dat het hoogst haalbare voor een Belgische band, nu staan vrijwel álle bands van eigen bodem er. In Humo was ‘Naïef’ van de beginnende band Meltheads, de song van het jaar: dat was 10 jaar geleden nog ondenkbaar. En dat terwijl we dankzij de streamingdiensten meer dan ooit naar muziek uit de hele wereld kunnen luisteren. We zijn superfans geworden van onze eigen scene.»

AMBER BROOS: ‘Paul Kalkbrenner’

Amber Broos Beeld Amber Broos

Na Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland wil Amber Broos (20, dj) dit jaar nog meer festivals van haar bucketlist schrappen.

HUMO Wie maakt de danceanthems van 2023?

AMBER BROOS «Fred Again.., die verfrissende dingen doet met elektronische muziek. Op Rock Werchter zal ik tijdens zijn concert op de eerste rij staan.

»Ik draai ook alles wat Eli Brown uitbrengt. En de jongens van Agents of Time, een technoduo uit Italië, hebben me persoonlijk beloofd dat ze nieuw werk zullen uitbrengen.»

HUMO Welke nieuwe namen moeten we onthouden?

BROOS «Lokier, een vrouwelijke techno-dj uit Mexico die live stevig uit de hoek komt, en Re-Type, twee Belgen die melodieuze techno maken.»

HUMO Wie verdient een comeback?

BROOS «Op die vraag zal ik hetzelfde antwoord blijven geven, tot ze werkelijk terugkeren: Daft Punk.»

HUMO Wie moet dringend eens samenwerken?

BROOS «Paul Kalkbrenner met iedereen, want alles wat hij doet is pure kunst. Paul en Tamino, bijvoorbeeld: kan alleen maar geweldig zijn.»

HUMO Wat wordt dé trend van 2023?

BROOS «De terugkeer van trance. Ik hoor de invloed ervan meer en meer in andere genres, en de jeugd houdt ervan. M.I.K.E. Push, jij bent aan zet!»

STIJN DE MULDER (Trix): ‘Nog meer Nederlanders’

Stijn De Mulder Beeld rv

Trix strikte in 2022 de crème de la crème van de hedendaagse muziek in Antwerpen: Wet Leg, Fontaines D.C. en Little Simz, bijvoorbeeld, maar ook Low – voor wat het laatste Belgische concert voor de dood van zangeres Mimi Parker zou worden.

HUMO Welke Trix-concerten mogen we dit jaar niet missen?

STIJN DE MULDER (programmator) «De Schotse hiphoppers Young Fathers komen met nieuw werk, en het Congolese toptalent Petite Noir stelt zijn eerste plaat sinds 2015 bij ons voor.»

HUMO Op 10 en 11 februari organiseren jullie voor de 14de keer We Are Open, een tweedaags showcasefestival voor Belgisch opkomend talent. Wie verdient een plaats in de zoeklichten?

DE MULDER «Meltheads, Lander & Adriaan, Martha Da’ro en Jazz Brak van Stikstof zijn allemaal uitstekend. Oriana Ikomo uit Brussel maakt soulvolle r&b met internationale allure. En Ada Oda is een Brussels groepje dat het midden houdt tussen postpunk en Italiaanse pop: eccellente!»

HUMO Voor welke evoluties moeten we ons schrap zetten?

DE MULDER «Merol, Snelle, Froukje en Goldband doen het al goed in België, en in 2023 zullen nóg meer Nederlandse artiesten de grens oversteken. De Rotterdamse punkband Tramhaus, bijvoorbeeld.»

HUMO Stel, tot slot, eens een supergroep samen op maat van 2023?

DE MULDER «Shabaka Hutchings op sax, Greg Fox van Liturgy op drums, Steve Albini van Shellac op gitaar en Mitski aan de microfoon. Dat groepje zou ik metéén boeken.»

SHARON DEN ADEL (Within Temptation): ‘Allemaal dj’s’

Sharon den Adel Beeld VTM

Within Temptation is nog niet lang terug van een wereldtournee: eerst in het voorprogramma van Iron Maiden, dan in een double bill met Evanescence. Ice queen Sharon den Adel hoopt dat haar fans daarmee opgewarmd zijn voor de nieuwe plaat van haar groep, die dit jaar uitkomt.

SHARON DEN ADEL «Ik ben altijd al een grungemeisje geweest, dus ik ben erg benieuwd naar de nieuwe Smashing Pumpkins: ‘Atum’ – een rockopera! – verschijnt in april. Een maand eerder is er ‘Memento Mori’ van Depeche Mode en deze maand komt Måneskin al met een nieuwe plaat: ‘Rush!’.»

HUMO Verwacht je ook echte comebacks?

DEN ADEL «We kijken te veel terug naar groepen die zijn gestopt. Laten we in plaats daarvan aandacht besteden aan artiesten die al die tijd zijn blijven doorgaan, maar niet meer worden gedraaid. Ook de jonge garde moet gehoord worden: naar mijn idee zijn we een generatie muzikanten kwijtgespeeld die nu allemaal dj zijn.»

HUMO Wat hoop je dat de jonkies ons in 2023 zullen brengen?

DEN ADEL «Van veel muziek denk ik vandaag: dat had wat uitdagender gemogen. Ik wil weer eens iets zien waarvan iedereen zegt: Jezus, dát is vet!»

DARIA MIASOEDOVA (AB): ‘Saxofoonsolo’

Daria Miasoedova Beeld rv

Elke avond fotografeert ze grote en minder grote namen in de AB: Daria Miasoedova weet als weinig anderen welke tickets u nu al moet kopen.

DARIA MIASOEDOVA «The Comet is Coming komt in april naar de AB. Ik zag ze ooit in Utrecht: een moshpit tijdens een saxofoonsolo, dát had ik nog niet gezien (lacht).

»In de AB Club kijk ik uit naar Otoboke Beaver, een rauw klinkende vrouwelijke punkrockband uit Japan.»

HUMO Welke bands verdienen de grote doorbraak?

MIASOEDOVA «Het Belgische Use Knife is interessant: duistere elektronica met Arabische invloeden. Binnenkort in Trix.»

HUMO Naar welke release kijk je uit?

MIASOEDOVA «Al sinds mijn 17de ben ik een grote Swans-fan, en in 2023 lossen zij eindelijk een nieuwe plaat. Ook Kate NV, een experimentele artieste wier laatste worp – titel: ‘bouquet’ – fantastisch was, komt met nieuw materiaal: ‘wow’ verschijnt in maart.»

HUMO Op welke comeback hoop je?

MIASOEDOVA «Op die van Cocteau Twins en Sonic Youth.»

CHUKI BEATS: ‘Nieuwe Kanye’

Chuki Beats Beeld /

Yuki Asemota – zo heet Chuki als hij niet het kruim van de Belgische hiphop aan het producen is – meldt zich een kwartiertje te laat voor ons videogesprek. Hij heeft er nog een goede reden voor ook.

YUKI ASEMOTA «Ik ben in Buenos Aires, en het is hier ongelofelijk hectisch. Taxi’s, Ubers: alles werkt maar half, omdat iedereen de winst in het WK voetbal aan het vieren is.»

HUMO Wat brengt je in Argentinië?

ASEMOTA «Ik werk aan een nieuwe plaat met Bhavi, een artiest met Belgische en Argentijnse roots. Er komen nog coole releases aan, maar over de meeste mag ik nog niets zeggen.»

HUMO Wie dicht je een doorbraak toe?

ASEMOTA «Met ons label 32WORLDWIDE hebben we Dina Ayada getekend, die in 2015 nog heeft deelgenomen aan ‘The Voice Kids’. We hebben samen al veel muziek voorbereid en het wordt tijd om die te droppen.

»In het buitenland verwacht ik veel van de UK Chill-scene, met namen als Knucks en Sainté: veel minder agressief dan de meeste rap uit het Verenigd Koninkrijk.»

HUMO 2022 bracht ons nieuw werk van Kendrick Lamar en Drake. Wat doen de grote rapkanonnen dit jaar?

ASEMOTA «Ik kijk uit naar ‘Utopia’, de eerste plaat van Travis Scott sinds het geweldige ‘Astroworld’ uit 2018. En wat als Kanye West met nieuwe muziek op de proppen komt? Ik ben het natuurlijk niet eens met alles wat hij zegt, maar ik val mijn helden ook niet snel af.»

HUMO Hoe wordt 2023 voor de Belgische hiphop?

ASEMOTA «2022 was het jaar van het Nederlands: jonge leeuwen als Brysa en Katnuf scoorden dikke hits in Nederland. Ze maken deel uit van een generatie die via TikTok doorgebroken is, en dit jaar zullen we zien wie de blijvers zijn.»

PJDS: ‘De stoeltjes’

PJDS Beeld Kris Verdonck

Pieter-Jan De Smet, de halsslagader van PJDS, brengt op 16 januari ‘Extinct Birds’ uit. Maar naar welke plaat kijkt hij zelf het meeste uit?

PIETER-JAN DE SMET «Naar het debuut van ODO, de band van mijn zonen: driestemmige rock-’n-roll, rechttoe rechtaan. En het debuut van Stilll, het project van Mirko Banovic en Pieterjan Vervondel van Madensuyu. Of de eerste plaat van Blind Io, het jazzkwartet met Teun Verbruggen en Ikue Mori.»

HUMO Heb je al concerten aangekruist op je nagelnieuwe Druivelaar?

DE SMET «Ik kan iedereen een optreden van Jerry Stevens aanraden, het alter ego van Jeroen Stevens: een ongelofelijk getalenteerde Mechelaar die fantastisch marimba en vibrafoon speelt. Hij heeft de zelfgetitelde eerste plaat van The Stooges gecoverd door alle drumpartijen in te spelen op kleine stoeltjes. Zijn versie heet ‘De stoeltjes’ – ja, een groot humorist is hij ook.»

HUMO Wie mag naarstig aan een comeback beginnen te timmeren?

DE SMET «Ze zijn allemaal dood, vrees ik.»

HUMO Het overkomt de besten.

DE SMET «In dat geval: Prince, Elvis Presley en Lou Reed. David Bowie mag er ook nog bij. Maar toch vooral Prince.»

HUMO Is er iets wat je de muzieksector toewenst?

DE SMET «Dat 99 procent van de artiesten eindelijk eens fatsoenlijk betaald wordt door die Spotify-idioten. Dat ene procent dat níét te klagen heeft, moet dan maar een Lamborghini minder kopen.

»En een radiostation voor volwassenen, zou dat niets zijn?»

