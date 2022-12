2 Fontaines D.C.: ‘Ik wil weleens weten wie er beter is dan wij!

Sinds de eerste scheet van Fontaines D.C. is het Ierse kwintet een vaste waarde in Humo’s eindejaarslijsten. Hun debuut ‘Dogrel’ eindigde in 2019 op plaats 11, ‘A Hero’s Death’ een jaar later op 12, en met ‘Skinty Fia’ is 2022 het jaar van de forse sprong voorwaarts. ‘Deze plaat maken voelde een beetje als een nine-to-five, maar dan wel de heerlijkste ter wereld.’

Neemt het zilver virtueel in ontvangst via Zoom: drummer Tom Coll. Voor onze laatste vraag zal gitarist Conor Curley aansluiten.

HUMO Tom, weet je waarom we dit interview doen?

TOM COLL «We staan op 1 in jullie eindejaarslijst, toch?»

HUMO Helaas, het is het zilver geworden. Jullie werden geklopt door de Belgen Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

COLL «Die ken ik niet. Hoe heet hun plaat?»

HUMO ‘Topical Dancer’.

COLL «Ga ik zeker checken: ik wil weleens weten wie er blijkbaar beter is dan wij! (lacht) Nee, zilver is prima, hoor. Dank je wel.»

HUMO Doet het je nog iets, een medaille of prijs winnen?

COLL «Zo tegen het einde van het jaar is het altijd leuk om je ego een kleine boost te geven, maar het is niet de bedoeling dat we muziek gaan maken om zoveel mogelijk mensen te plezieren. We moeten in de eerste plaats onszélf plezieren.»

HUMO Welke plaat uit 2022 staat voor jou bovenaan?

COLL «‘Anywhere But Here’, de tweede van Sorry, een fantastische jonge groep uit Londen. In de studio zijn ze een duo, op het podium staan ze met z’n vijven. Hun debuutplaat ‘925’ verscheen net voor de pandemie, waardoor ze helaas een beetje verloren is gegaan. ‘Anywhere but Here’ is experimenteel, vooruitstrevend en opwindend.»

HUMO Zou ‘Skinty Fia’ zonder de pandemie een andere plaat geworden zijn?

COLL «Ik denk het wel. Sinds het begin van de groep hadden we onophoudelijk getourd. Het was zo hectisch geworden dat we haast geen adem meer kregen. ‘A Hero’s Death’ is geschreven op tournee, gewoon omdat we geen andere keus hadden. Door corona konden we ineens weer drie maanden lang vijf dagen per week aan muziek werken. Dat heeft de boel opengetrokken. Het voelde een beetje als een nine-to-five, maar dan wel de heerlijkste ter wereld (lacht).»

HUMO Ben je goed in het beoordelen van je eigen platen?

COLL «Ons schrijfproces omvat drie erg verschillende etappes. Het begint met dertig à veertig vage ideeën. Vervolgens gaan we na van welk idee we daadwerkelijk een song kunnen maken. In die fase zijn we erg kritisch: ‘Dit is goed, dat is ronduit slecht, dat mag in de wachtkamer.’ En dan volgt de afwerking. Als de plaat klaar is, zijn we behoorlijk zeker van onze zaak. Wat niet wegneemt dat ik, als ik pakweg onze tweede plaat nog eens terughoor, een hoop dingen zou willen veranderen.»

HUMO Wat is vandaag je favoriete plaat aller tijden?

COLL «Ik luister de laatste tijd veel naar het debuut van The Modern Lovers: Jonathan Richman is een absoluut genie. Hij heeft ook een hoop soloplaten gemaakt. ‘I, Jonathan’ uit ’92 vind ik een hele goeie, en ik hou zelfs van zijn rare Spaanse platen.»

HUMO Bijna dezelfde vraag, maar toch anders: bij de opnames van welke legendarische plaat was je graag een vlieg op de muur geweest?

COLL «Bij die van ‘Revolver’, mijn favoriete Beatles-plaat. ‘Pet Sounds’ van The Beach Boys mag ook.»

HUMO Een vlieg leeft niet lang genoeg om de volledige opnames van ‘Pet Sounds’ mee te kunnen maken.

COLL (lacht) «Da’s waar. Maar één dag zou ook al onvergetelijk geweest zijn.»

HUMO Van The Beatles hebben we vorig jaar een soort vlieg-op-de-muur-ervaring cadeau gekregen in de vorm van ‘Get Back’. Heb je de volledige acht uur bekeken?

COLL «‘Get Back’ is fantastisch, maar gewoon veel te lang, man. Na de eerste twee afleveringen ben ik in slaap gevallen. Sorry, John, Paul, George en Ringo (lacht). Wat ik heb gezien, vond ik wel razend interessant. Het was ontnuchterend en geruststellend tegelijk om te zien dat die goden onder elkaar net dezelfde bullshit verkochten als alle andere groepjes, en dat ze net zozeer op elkaar zaten te kutten.»

HUMO Vanavond spelen jullie het tweede van drie concerten in de Hammersmith Apollo in Londen.

COLL «Twee avonden in Leeds, drie in Manchester, twee in Glasgow en nu drie in Londen: dat is veel relaxter touren. Je hoeft maar één soundcheck te doen, en je kunt wat tijd in de stad doorbrengen. Het enige nadeel is dat je tegen de laatste show zozeer op dreef bent dat je de eerste opnieuw zou willen doen (lacht).»

HUMO Voor de opnames van ‘Skinty Fia’ zijn jullie twee jaar geleden met z’n allen van Dublin naar Londen verhuisd: voelt het hier al alsof je in je hometown speelt?

COLL «Nog niet helemaal. De tijd is voorbijgevlogen sinds we hier zijn, maar ik mis Ierland en mijn leven daar enorm. Volgende week spelen we drie uitverkochte concerten in Dublin, dus dan heb ik weer tijd om mijn ouders en mijn oude vrienden een bezoekje te brengen. Maar die shows brengen ook een hoop stress met zich mee. Iedereen wil op de gastenlijst en vijf minuten voor je het podium op moet, krijg je gegarandeerd een berichtje van iemand: ‘Ik sta er niet op!’»

HUMO Wat doe je op een dag dat je tussen twee concerten door gewoon naar huis kunt?

COLL «De dingen die je mist als je van hot naar her moet gaan. De was doen (lacht). Of gewoon in je eigen bed slapen en ’s morgens zelf je bakje koffie zetten: heerlijk, toch?»

HUMO Wat heb je tijdens een gewone tour nodig om bij zinnen te blijven? Een voorbeeld: Charlie Watts heeft gedurende zijn hele carrière bij The Rolling Stones tekeningen gemaakt van alle hotelkamers waarin hij heeft geslapen.

COLL «Echt?! Wow, dat wist ik niet. Nu, ik denk niet dat iemand wil dat ik aan het tekenen sla (lacht). Nee, ik ben voor het eerst in mijn leven naar de fitness beginnen te gaan, dat helpt. En in elke stad waar we spelen probeer ik één à twee uurtjes voor mezelf te reserveren, zodat ik een goeie platenwinkel kan zoeken om een paar elpees te kopen.»

HUMO Welke show was de eerste die je ooit zag?

COLL «Thin Lizzy, helaas in 2006. Zonder Phil Lynott dus, en met een hoop mensen die niets met Thin Lizzy te maken hadden. Mijn vader had me meegenomen.»

HUMO In welke groep zou je willen spelen als Fontaines D.C. niet bestond?

COLL (denkt na) «Ik zou twee maanden op tournee gaan met The Brian Jonestown Massacre, waarna ik net als al mijn voorgangers ontslagen zou worden en me zou terugtrekken uit de muziekbusiness (lacht).»

HUMO Welke plaat raad je de mensen ten slotte aan om op te zetten net voor en net na ‘Skinty Fia’?

COLL «Als opwarmer ‘XTRMNTR’ van Primal Scream. Gitaren gecombineerd met elektronica, rockmuziek en toch dansbaar. Dat is wat we met ‘Skinty Fia’ voor ogen hadden. Onze eerste twee platen waren brutaal en gitaargericht, deze moest een verkenning worden van wat een gitaargroep allemaal kan zijn.

»Na onze plaat? Misschien de eerste van Sinéad O’Connor, ‘The Lion and the Cobra’. Ik heb ‘Nothing Compares’ gezien, de documentaire over haar die onlangs is uitgekomen. Zo’n icoon, zo’n uitzonderlijk talent. En ik wil niet voor hem spreken, maar ik denkt dat Sinéad op tekstueel vlak een grote inspiratie is geweest voor Grian (Chatten, zanger van Fontaines D.C., red.).»

Conor Curley is intussen ook verschenen. Ik stel hem dezelfde vraag, het antwoord van zijn bandmaat heeft hij niet gehoord.

CONOR CURLEY «Na ‘Skinty Fia’: ‘Number Thirteen’ van The Cleaners from Venus. Ervoor: ‘XTRMNTR’ van Primal Scream.»

HUMO Dat heet: bijna volledig op dezelfde golflengte zitten! Heren, bedankt voor de uitleg.

