2021 mocht dan op vele manieren stinken, het werkelijk uitstekende ‘Voyage’ van ABBA doet dat niet

Blankenberge. Dat is de plek waar ABBA begonnen is. Voor mij toch. In een café waar ik rond Pasen 1973 laat in de nacht een stoet pilsjes zat leeg te drinken, vanwege intens liefdesverdriet. Toen kwam uit de jukebox het liedje ‘Ring Ring’ opwellen. Ik werd er niet minder mistroostig van, maar apprecieerde de geste van de geblondeerde serveuse die dat plaatje zelf had geselecteerd om mij wat op te beuren.

Ik zag eruit als een verloren hond, zei ze. Wat geen compliment was voor verloren honden.

‘Ring Ring’ was de matrijs waarop de Zweedse vriendenclub genaamd Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid later hun hele oeuvre zouden bouwen als ABBA, wellicht de succesvolste popgroep aller tijden. Hun ingebouwde zin voor vrolijkheid, hun vloeiende melodieën en goddelijke samenzang maken nu al bijna vijftig jaar lang grote delen van de wereldbevolking instantgelukkig bij elke beluistering.

Toen ik in 1981 op audiëntie mocht in hun Stockholmse hoofdkwartier, was ik behalve een kritische verslaggever ook een fan. Ik vond hen meteen sympathiek. Alle vier, maar vooral Benny, de bedenker van al die melodieën. Hij was by far de aardigste ster die ik ooit mocht benaderen, en nu is hij ongetwijfeld by far de aardigste avatar ter wereld: zoals u wellicht al vernomen hebt, is het in die hoedanigheid dat hij en zijn vrienden op stilstaande wereldtournee gaan en een nieuw album lanceren, ‘Voyage’.

En kijk, terwijl ik dit schrijf stroomt de negende langspeler van de notoire Zweden hier binnen...

Het goede nieuws is, en dat schrijf ik precies 2 x 37 minuten later, dat ‘Voyage’ werkelijk uitstekend geworden is. Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid leveren anderhalve handvol songs aan die erg krachtig en zelfs speciaal zijn, omdat ze een jeugdig muziekgenre als pop toch helemaal volwassen doen klinken.

De voorbodes ‘I Still Have Faith In You’ en ‘Don’t Shut Me Down’ leken eerst wat onzeker, maar staan intussen als statige herenhuizen. De rest van het materiaal is ook al geen rommel. Het tussen ragtime en boogie aarzelende ‘Just a Notion’ had in ’73 zo op de jukebox van een Blankenbergs café kunnen passen. ‘No Doubt About It’ is ABBA’er dan ABBA. Bij ‘When You Danced With Me’ hoort een ouderwetse klompendans. En zelfs een potentiële kersthit als ‘Little Things’, waarop je het als het ware hóórt sneeuwen, wordt nooit drassig. Maar mijn favoriet is ‘I Can Be That Woman’, ofwel Ibsen of Bergman voor beginners: ‘Jij was niet de man op wie ik hoopte, maar ik was evenmin de vrouw die jij verdiende’ luidt de eenvoudige maar rake les in relatietherapie.

Zal deze plaat de wereld redden? Dat weet ik niet. Maar het is wel de juiste elpee op het juiste moment. 2021 mocht dan op vele manieren stinken, ‘Voyage’ doet dat niet.