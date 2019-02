Kurt Cobain: 'Ik hoop dat ik niet zo gelukkig word dat ik me ga vervelen. Ik zal altijd wel neurotisch genoeg blijven om iets idioots te doen'

Het bijna-grafschrift van een rockster tegen wil en dank

Het heeft niet veel gescheeld of het hieronder afgedrukte interview was het gesproken testament van Kurt Cobain geworden. Op vrijdag 4 maart werd de zanger-gitarist van Nirvana tijdens een korte vakantie in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rome gevoerd: een combinatie van een dosis kalmeermiddelen en champagne kostte hem bijna het leven. Kurt Cobain lag even in coma, maar is er inmiddels weer helemaal bovenop.

Het gesprek dat Rolling Stone-journalist David Fricke een tweetal maanden voor de bijna fatale overdosis met Cobain had, plaatst de gebeurtenissen in perspectief. Het is de openhartige getuigenis van een 26-jarige jongeman die uit alle macht met zichzelf en zijn vernietigende symboolstatus in het reine wil komen, maar door de immense druk die op zijn schriele schouders rust keer op keer lijkt te falen.

Ik tref Kurt Cobain na een concert in de Aragon in Chicago, één week na de aftrap van Nirvana's Amerikaanse toernee. Het optreden ging door de belabberde zaalklank en allerlei technische problemen grotendeels de mist in, maar dat lijkt Cobain niet te deren. Backstage zit hij vrolijk te dollen met zijn dochtertje van één, Frances Bean Cobain, een schattig blond hummeltje dat voor iedereen een glimlach overheeft.