30 jaar 'Nevermind': ontdek hier hoe het album van Nirvana de muziekwereld voorgoed veranderde

Op 24 september is het precies 30 jaar geleden dat ‘Nevermind’ verscheen, waarmee Nirvana het in 1991 ingedutte pop- en rockwereldje een kick up the arse gaf die het nog lang zou heugen. Om één en ander passend te vieren, bieden wij u op onze site gratis en voor niets de uitstekende ‘Classic Albums’-aflevering over ‘Nevermind’ aan, waarin oud-bandleden Dave Grohl en Krist Novoselic en muziekkenners vertellen over hoe die plaat tot stand kwam en wat het zo’n meesterwerk maakt.

Abonnees bekijken de documentaire hieronder gratis.