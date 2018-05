TTT-berichten: de slechte adem van Kanye West en Donald Trump, de schoenen van Michael Jackson

'Kanye noemde Trump 'a brother' in zijn tweets, en wees erop dat ze allebei over 'dragon energy' beschikken. Lees: ze hebben allebei een slechte adem'

TTT Dotan, het Nederlandse antwoord op mensen die bij hoog en bij laag blijven beweren dat smaak relatief is, wordt vervangen door Tim Vanhamels Millionaire, dat voortaan dus bekend mag staan als ‘Vlaanderens antwoord op Dotan’ TTT Nu nog dat WK op groot scherm op de wei en de Nederlanders kunnen helemaal nérgens meer naar een landgenoot kijken TTT Dotan zou zich willen concentreren op nieuwe muziek, zo beweert het uitgestuurde persbericht. Al mag de timing van die beslissing even verdacht gevonden worden als een pedofiel die solliciteert voor Cliniclown: Dotan ligt namelijk geen klein beetje onder vuur sinds bekend werd dat de man een leger aan valse profielen gecreëerd heeft op sociale media om nieuws over hem te manipuleren en soms zelfs gewoon te verzinnen TTT Zo zou de opzienbarende en ontroerende ontmoeting tussen Dotan en een jonge fan met leukemie nooit plaatsgevonden hebben. Gewoon bedacht door een team marketinggenieën van wie de dagtaak eruit bestaat in een slecht verluchte vergaderzaal en onder tl-licht bullshit te verzinnen om overbodige popsterren alsnog van een bestaansreden te voorzien TTT Andere momenten in ’s mans biografie waarvan we op slag het waarheidsgehalte betwijfelen: die keer toen een blinde vrouw na een concert van Dotan weer kon zien, de dag waarop hij een spelletje golf met achttien holes uitspeelde in zeventien slagen, en die ene maaltijd waarop hij 76 bouletten naar binnen gespeeld zou hebben in een recordtijd van tien minuten TTT Gelukkig zijn er nog zekerheden. Zo is Kanye West, ook na een lange afwezigheid van sociale media, nog altijd krankzinnig TTT West, die zich tot zijn eigen carrière verhoudt als magnetische torpedo’s tot een gietijzeren duikboot, heeft via die sociale media een lofrede opgedragen aan Donald Trump. Kanye noemde Donye ‘a brother’ in zijn tweets, en wees erop dat ze allebei over ‘dragon energy’ beschikken. Lees: ze hebben allebei een slechte adem TTT Snoop Dogg, in een bezorgde reactie: ‘That’s mighty white of you, Kanye’ TTT Er viel nog meer te rapen op sociale media vorige week. Nile Rodgers bijvoorbeeld, die letterlijk opgeraapt moest worden na een val in zijn studio TTT Terwijl hij nog op de grond lag, liet een hevig uit de neus bloedende Nile eerst een filmpje maken voor zijn Instagram-account – nog voor hij het idee kreeg om naar het ziekenhuis te gaan. Verdict: een gebroken neus en een voorlopig nog onbekend aantal nieuwe volgers TTT Verkocht per opbod: een schets uit de jaren 50 van de hand van John Lennon, waarin hij zichzelf heeft afgebeeld als Adolf Hitler, met het bijschrift ‘Heil John, Heil John, Heil John’. De koper hoestte 54.000 dollar op TTT Raar, ja TTT Ook te koop: de schoenen waarin Michael Jackson in 1983 zijn originele moonwalk aflegde tijdens ‘Billie Jean’. Rubberen benen niet bijgeleverd, we hebben het gevraagd TTT Weldra te koop: een onderbroek van Madonna. En omdat de markt op dat vlak al vrij verzadigd is, gooit de verkoper er ook nog een brief van Tupac aan Madonna tegenaan plus een haarborstel van haar met écht haar erin. Hoewel Madonna zich eerder tegen de verkoop verzette, heeft de rechtbank beslist dat die nu toch mag plaatsvinden TTT Raar, ja TTT Fleetwood Mac heeft eindelijk officieel bevestigd dat Lindsey Buckingham geen deel meer uitmaakt van de band. ‘Maar,’ zo gaf Mick Fleetwood erbij als kanttekening, ‘‘Ontslagen’ is zo’n lelijk woord.’ Niet van z’n eerste evaluatiegesprek gestorven, die Mick TTT Buckingham wordt voor de op til zijnde tour vervangen door Mike Campbell van Tom Petty’s Heartbreakers en Neil Finn van Crowded House TTT De Pixies vieren dit najaar de dertigste verjaardag van debuut-lp ‘Surfer Rosa’, en de voorafgaande ep ‘Come on Pilgrim’, met vijf speciale concerten in Londen. De verkoop gaat naar verluidt even vlot als die van een warme bakker die op zondagochtend een hongerige Black Francis over de vloer krijgt, maar de enige vraag die er écht toe doet is deze: ‘Zal Kim Deal erbij zijn om ‘Gigantic’ te zingen of niet?’ TTT Voorlopig moeten we het antwoord daarop schuldig blijven, wat het ergste doet vermoeden TTT Heeft iemand trouwens het nummer van Dotan? We moeten hier nog een goeie slotzin verzinnen.