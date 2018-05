TOUTPARTOUT sessions: High Hi brengt 'Madison' op de Blauwe Kraan

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

High Hi werd in 2014 net niet verkozen tot winnaar van Humo's Rock Rally. Ondertussen heeft de band met 'Hindrance' wel een knap debuutalbum op zak, en vorige maand brachten Anne-Sophie Ooghe en co. nog een nieuwe ep, 'Imminent', uit. Single 'Madison' is een meeslepende song, waarbij de ruwe muzikale belichaming in boeiend contrast staat met de knappe vocale tweestemmigheid.

Hoewel de Blauwe Kraan momenteel dienst doet als kantoor- en tentoonstellingsruimte, was ze niet lang geleden bijna op de schroothoop beland als oud ijzer. Helemaal opgeknapt staat de kraan er nu als blijvende herinnering aan de oude industrie aan de Oude Dokken en als baken van de nieuwe woon-, werk- en winkelwijk die hier de komende jaren zal verrijzen.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.