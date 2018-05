TTT-berichten: de liposuctie van Trump-vriend Kanye West, de whiskey van Bob Dylan, overlast bij de buren van George Michael

Na een tijdlange afwezigheid weer helemaal terug in deze kolommen: Kanye West, wie we bij dezen toch meteen zouden willen vragen het een beetje kalmer aan te doen. Er zijn nog mensen die aandacht willen TTT Nadat Kanye zichzelf uitte als Trump-vriend, liet hij zich vorige week in een interview ontvallen dat vierhonderd jaar zwarte slavernij in Amerika ‘toch ook ergens een kwestie van keuze was’, aan de kant van de benadeelde partij. Zo Kanye wel weer TTT Misschien een verklaring: Kanye liet ook weten dat hij een tijdje verslaafd was aan de pijnstillers die hij moest nemen na een liposuctie. Gevraagd waarom hij een liposuctie had ondergaan, antwoordde hij: ‘Ik wilde niet dat jullie me dik noemden’ TTT Ooit was er dus een tijd dat Kanye zich een reet aantrok van wat anderen van hem dachten TTT De wereldberoemde gitaarfabrikant Gibson heeft na maanden aan doemberichten het faillissement aangevraagd. Een laatste wanhoopspoging om nieuwe klanten te winnen, een budgetgitaar met drie snaren in plaats van de gebruikelijke zes, bracht weinig zoden aan de dijk TTT Johnny Borrell, de extravagante frontman van Razorlight, heeft zowel een nieuwe plaat van zijn band als nieuw solowerk aangekondigd. Over zijn nieuwe single ‘My World, Your Life’: ‘Ik ken mensen die veel afweten van muziek, en ze zeiden me allemaal dat het een geweldig nummer was’ TTT Guns N’ Roses komt dan weer met een deluxeversie van ‘Appetite for Destruction’, de plaat waarmee de wereld bijna 31 jaar geleden kennismaakte met de hobbyclub van Axl Rose. Met de wereld, zo kunnen mensen die veel afweten van muziek u wel vertellen, is het sindsdien nooit meer helemaal goed gekomen TTT De duurste heruitgave van de plaat, 999 dollar alstublieft, komt met een handgemaakt crucifix en 49 onuitgebrachte nummers. Zoveel restmateriaal, en toch bijna vijftien jaar moeten wachten op de draak die ‘Chinese Democracy’ heet TTT Bob Dylan heeft zijn eigen whisky op de markt gebracht onder de merknaam ‘Heaven’s Door’. Volgens mensen die iets afweten van whisky telt de lijn drie soorten: een dubbelgerijpte whisky, een straight rye en een straight bourbon. Alle drie na elkaar opdrinken en u bekomt Bawb’s kenmerkende keelrasp TTT George Clinton, 76-jarig funkicoon en opperhoofd van Parliament-Funkadelic, heeft bekendgemaakt nog één jaar te zullen touren en daarna z’n Mothership naar Gran Canaria te navigeren voor een welverdiend pensioen TTT De familie van die andere George, Michael, vraagt vriendelijk maar resoluut aan nog steeds rouwende fans om geen bloemstukken, brieven of andere voorwerpen meer neer te leggen aan de drie huizen die hij bij leven bewoonde. ‘George had zijn buren niet meer overlast willen bezorgen dan nodig,’ aldus de familie, die naar verluidt veel afweet van George Michael TTT Aan de andere kant van het spectrum eisen The Rolling Stones dat er in de Londense wijk Mayfair twee parkeerpaaltjes weggehaald worden. De groep wil naar verluidt een feest bijwonen in een plaatselijk restaurant, maar kan door de paaltjes niet voor de deur worden afgezet met de auto, waardoor ze 180 meter te voet zouden moeten afleggen TTT Nu mag 180 meter dan wel een peulenschil lijken, maar met een looprek doet een mens een tijdje over zo’n afstand TTT Op het internet, waar het wereldkampioenschap ‘Zich De Pleuris Storen Aan Pietluttigheden’ nog steeds lopende is, circuleert een petitie om de baardgroei van Alex Turner aan – (lacht) – de kaak te stellen TTT Een uittreksel uit de aanklacht, die intussen al door duizenden mensen ondertekend werd: ‘Alex Turner, de bejubelde en door velen geadoreerde frontman van Arctic Monkeys, had de kans om te verouderen als goede wijn. Dat ging fout toen hij besloot om een baard te laten staan’ TTT Turner zelf, op de petitie gewezen door een journalist: ‘Ik val volledig uit de lucht. Maar ik vind het wel grappig.’ Waarna hij erop wees mensen te kennen die iets afweten van baarden en de zijne geweldig vinden TTT Zitten níét te wachten op ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, de deze week te verschijnen nieuwe Arctic Monkeys: Fat White Family, rare rockband. Fat White Family zal nu vrijdag, wanneer de plaat uitkomt, een optreden ‘opdragen’ aan de Monkeys in hun thuisbasis Sheffield TTT Gelegenheidsgroepsnaam die daarvoor gebruikt zal worden: Shartic Monkeys. Wie weet wat een shart is, beseft: niet helemáál ernstig, dat optreden.