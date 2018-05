De kracht van klassieke muziek volgens DAAN

Klassieke muziek heeft ballen aan zijn lijf. DAAN lijstte zijn favoriete klassieke stukken op in de playlist 'When the scent of terpentine brings back memories', die u hieronder kunt luisteren.

Als u bij klassieke muziek enkel denkt aan een piano met ergens op de achtergrond nog een viool, dan bent u aan het verkeerde adres. Gelukkig is er Alpha Play, de nieuwe streamingdienst die de taak op zich heeft genomen om de veelzijdigheid van het genre aan te tonen.

Zanger en componist DAAN is ambassadeur van het initiatief. Hij stelde zelf een playlist samen waarin de verschillende kanten van klassieke muziek belicht worden, die u onderaan het artikel kan beluisteren. Hij voegde er zelfs een paar van zijn eigen nummers met een klassieke uitwerking aan toe. Het blijft toch nog even wachten op een klassieke versie van 'Housewife' of 'Icon'. Verder bulkt zijn afspeellijst van invloeden zoals jazz, barok, latino en gipsy.

Voor DAAN is het nostalgische net het krachtige aan klassieke muziek; één lied is genoeg om hem terug te werpen naar zijn kindertijd. Dan gaat het niet over huppelen-door-het-gras-met-een-ijsje, maar in bed gestoken worden en de terpentijn van zijn schilderende vader te ruiken. Dát is klassieke muziek voor DAAN.

Luister hieronder naar zijn favoriete stukken.