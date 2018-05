Steak Number Eight is duidelijk: 'We stoppen niet als band'

Verschillende media gaven vanmorgen aan dat de Wevelgemse post-metalband Steak Number Eight , winnaar van Humo's Rock Rally 2008, zou ophouden met bestaan. Dat klopt niet. We spraken frontman Brent Vanneste , die duidelijk zelf geschrokken is van de berichten in de pers.

Vanmorgen verscheen in De Morgen een artikel over Steak Number Eight, waarin frontman Brent Vanneste aangaf dat de band een metamorfose zou ondergaan om zo een emotioneel hoofdstuk af te kunnen sluiten. Ondertussen regent het op het internet van de berichten dat Vanneste en co. ermee stoppen, wat niet klopt. 'Het was een goed en genuanceerd artikel,' klinkt het bij Vanneste, 'maar andere nieuwsmedia hebben het blijkbaar gemakzuchtig overgenomen.'

Vanneste werd vanmorgen zelf overdonderd door de nieuwsstorm. 'Ik sta nog een beetje te trillen. Zelfs mijn vader belde me verbaasd op om te vragen naar onze split'. Sommige media berichtten dat niet alle bandleden zich nog konden vinden in de groep zoals ze vandaag bestaat. 'Niks van aan', schrikt Vanneste, 'we zijn juist allemaal erg gemotiveerd en zijn volop samen aan het jammen. Het gaat van nu af aan alleen nog maar oprechter en harder worden'.

Naamsverandering

De 'metamorfose' die de band zal ondergaan, heeft vooral betrekking op de bandnaam. 'Steak Number Eight' is vernoemd naar een song van de band van Vanneste's overleden broer Thobias. Op die manier droeg Steak altijd een emotionele lading met zich mee. 'Muziek maken voelde als een publiekelijk rouwproces, maar evengoed een groeiproces', zegt de frontman, 'we moeten dit emotioneel hoofdstuk afsluiten zodat we naar de toekomst kunnen kijken. Concreet zal dat een naamsverandering inhouden, maar het is voor ons veel meer dan dat'.

Steak Number Eight zal nog twee shows spelen onder de huidige naam: op Pukkelpop op 17 augustus en in de Vooruit op 2 November. 'We willen op die laatste show iets kunnen aankondigen, al is het maar een teaser van iets. In tegenstelling tot de negatieve sfeer in de nieuwsmedia, zijn we heel optimistisch wat de toekomst betreft. We gaan alleen maar nóg meer onszelf kunnen zijn', aldus Vanneste.