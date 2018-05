Zette Kanye de hetze rond zijn persoon in scène in het kader van een performance-kunstwerk?

Dat Kanye West een deugniet is, wist u al langer. Met zijn steunbetuigingen aan Donald Trump en vooral zijn 'slavernij was een keuze'-uitspraak leek hij de laatste weken helemaal door te draaien. Volgens een oplettende Twitteraar zou de hetze rond zijn persoon echter wel eens kunnen kaderen in een doordacht performance-kunstwerk.

Twitteraar Spencer Wolff heeft een opvallende theorie gelanceerd die op het eerste gezicht vergezocht lijkt, maar bijzonder sterk onderbouwd is. Volgens Wolff meet Kanye zich bewust een controversieel imago aan in een grote performance. Zijn nieuwe plaat, die in juni verschijnt, zou het slotstuk van de stunt moeten zijn. De volledige theorie (en alle tweets) leest u hier, maar we vatten het graag even voor u samen.

Coyote

Kanye West liet recent via sociale media weten dat hij zich in het werk van een aantal kunstenaars aan het verdiepen is. De eerste is Andy Kaufman, een komiek en performanceartiest met een plejade aan typetjes, die nooit uit zijn rol viel. Ook over David Hammons tweette hij. De man speelde met racistische clichés door ze op hun kop te zetten. Volgens de theorie van Wolff zou Kanye hetzelfde doen door als Afro-Amerikaan een 'Make America Great Again'-pet te dragen, een gadget uit de verkiezingscampagne van Donald Trump. Pro memorie: Trump is allesbehalve populair bij zwarte Amerikanen.

De opvallendste naam is echter Joseph Beuys, een kunstenaar die zichzelf ooit drie dagen opsloot in een kamer met een coyote. Het dier zou volgens hem verwijzen naar 'the damage done by the white men to the American continent and the native cultures'. Na drie dagen knuffelden Beuys en de coyote: 'Enkel door elkaar te accepteren kan het trauma opgeheven worden.' En is Kanye niet plots dikke vriendjes met Donald Trump?

'The Prestige'

Het lijkt dus wel alsof Kanye West de confrontatie met de conservatieve Amerikanen aangaat door hen te omarmen. Op basis van ideeën van andere artiesten, welteverstaan. In een andere tweet benadrukt hij dat originaliteit niet meer cruciaal is, het is vooral belangrijk om een bestaand idee te updaten. Is dat niet exact wat hij lijkt te doen met de ideeën van Kaufman, Hammons en Beuys?

too much emphasis is put on originality. Feel free to take ideas and update them at your will all great artist take and update. — KANYE WEST (@kanyewest) April 18, 2018

Tremaine D. Emory, een vriend van Kanye, is volgens Wolff ook bij de stunt betrokken. Hij verwees op Twitter naar 'The Prestige'. Net zoals in de gelijknamige film van Christopher Nolan betekent dat 'het laatste, spectaculairste deel van een stunt'. Wolff vermoedt dat die grote finale zal plaatsvinden in de vorm van Kanye's nieuwe album, dat op 1 juni verschijnt.

Een fijnzinnig staaltje performance art, maatschappijkritiek én een promostunt in één: áls de theorie van Wolff zou kloppen, pakt Kanye uit met de actie van het jaar. Maar laten we er voorlopig van uitgaan dat Ye nog steeds de gestoorde douche bag van de voorbije weken is.