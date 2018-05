Eurovisiesongfestival: dit zijn de tegenstanders van Sennek én de douze points van Humo

Vanavond strijdt de 28-jarige Sennek voor een plaatsje in de finale van het Eurovisiesongfestival. Bloed, zweet en tranen - en dan hebben we het nog maar over het schrijfproces met Alex Callier . Ondertussen kunnen we het Bond-achtige 'A Matter of Time' al in onze slaap meezingen, maar hoe goed kennen we onze tegenstanders? Onder het motto 'ken uw vijand' bekeken we hoe de concurrentie het deed, en wie er kans maakt op een finaleplaatsje.

De strijd op leven, dood en glitter kan bijna gaan beginnen. Met 18 zijn ze vanavond, onze concurrenten, en er zijn maar 10 finaleplaatsjes te verdelen. België maakt alvast een grote kans volgens commentator Peter Van de Veire. Wie o wie vergezelt ons zaterdag in de finale?

We nemen mentaal al afscheid van...

Kroatië - Franka met 'Crazy'

Laat ons één ding afspreken: schrijf geen lied met de titel 'Crazy' als het geen pit heeft. Franka slaat met haar zelfgeschreven nummer de bal serieus mis, en kan het met haar zangtalent ook niet goedmaken. Het is vooral een hoop gejammer dat ze probeert op te fleuren met een paar stroeve danspasjes.. Het enige positieve aan dit nummer is dat u het snel vergeten bent. Dwangbuis aan en afvoeren die handel, graag.

Finaleplaats? Ja.

IJsland - Ari Ólafsson met 'Our Choice'

De jonge IJslandse Ari Ólafsson neemt de taak op zich om het eerste trage lied van de avond te zingen, maar daar is hij zwaar op gebuisd. De tekst lijkt geschreven voor een opdracht Engels in het derde middelbaar: 'Together we could ease the pain/If somehow we could ease the pain.' Ari zingt zo lang over wereldvrede - we voelen je pijn, Ari, we voelen je pijn..

Finaleplaats? Nee.

Ierland - Ryan O'Shaugnessy met 'Together'

Ryan O'Shaugnessy brengt een ballade à la Ed Sheeran, maar dan zonder de stemcapaciteiten van Ed Sheeran. 'Together' zelf is al pijnlijk saai om aan te horen, maar het onvermogen om een toon vast te houden maakt het nog erger. De studioversie kan nog dienen als achtergrondmuziek tijdens het puzzelen, maar daar stopt het. En wat de tekst betreft, er is zelfs koffie in het bejaardentehuis die sterker is dan dat.

Finaleplaats? Nee.

Litouwen - Ieva Zasimauskaite met 'When We're Old'

De schattige, 24-jarige Ieva Zasimauskaite is helemaal naar Lissabon gestuurd om de Litouwse eer hoog te houden. Bij de eerste zinnen lijkt dat ook te lukken, met haar warme stem wandelt ze haast uw woonkamer binnen. Maar dan begint het échte zingen... Die charme verdwijnt als sneeuw voor de zon. Niet geschikt voor een Eurovisiesongfestival, wel perfect als soundtrack voor '13 Reasons Why'.

Finaleplaats? Nee.

Armenië - Sevak Khanagyan met 'Qami'

Bent u klaar voor de Armeense Marco Borsato? Sevak Khanagyan begint sterk met 'Qami', maar de combinatie van een traag tempo en onverstaanbaar Armeens nekt hem uiteindelijk toch. De integriteit van het lied wordt tenietgedaan door een onnodige beat in het midden. Het lied gaat over een qami - een koude wind - die de herinneringen van Sevak allemaal wegblaast. Na vanavond krijgt die wind ook dit lied te pakken.

Finaleplaats? Nee.

Zwitserland - Zibbz met 'Stones'

In de categorie 'willen maar niet kunnen' is er Zibbz. Het Zwitserse duo van broer Sten en zus Corinne wilde duidelijk een nummer met ballen neerzetten. Dat is misschien gelukt voor Zwitserland zelf, maar de lat voor Europa ligt aanzienlijk hoger. Zibbz ging voor een edgy vibe, maar geraakte niet verder dan een vage barvibe à la 'Coyote Ugly'.

Finaleplaats? Nee.

Our 1 point goes to... Macedonië - Eye Que met 'Lost and Found'

Macedonië lijkt spijt te hebben dat ze maar één deelnemer kunnen opsturen, en besloot daarom maar om drie muziekstijlen bij elkaar te kappen. Tussen het generische beatje van hun dancehit, smijt Eye Que opeens wat reggae die apart niet zou misstaan. Behalve de mislukte cocktail van genres is er absoluut niets speciaals aan dit nummer, en bent u het al vergeten terwijl het nog bezig is.

Finaleplaats? Nee.

Our 2 points go to... Wit-Rusland - Alekseev met 'Forever'

Wit-Rusland stuurt Alekseev, die zijn ziel in een ballade probeert bloot te leggen. Daar slaagt hij niet in, want het is duidelijk dat zijn stem 'Forever' niet aankan. De punten die hij bij elkaar sprokkelt, heeft hij te danken aan het slepende ritme en de rozen tijdens de performance. Het perfecte lied om terug te blikken op uw 16-jarige zelf die voor de eerste keer verliefd werd, en al het drama dat daarbij hoort.

Finaleplaats? Nee.

Our 3 points go to... Azerbeidzjan - Aisel met 'X My Heart'

Bijt vanavond de spits af: Aisel. Met 'X My Heart' brengt ze een lied dat even goed uit een reservelade van Katy Perry gevist kon worden, maar dan zonder de firework die erbij hoort. Poppy, upbeat en tekstueel zwak; perfect voor het Eurovisiesongfestival. Inclusief wapperende witte jurk die langer bijblijft dan het nummer zelf.

Finaleplaats? Ja.

Our 4 points go to... Finland - Saara Aalto met 'Monsters'

'Monsters' schreeuwt Eurosong, en dat neemt meteen alle verrassing weg. Dit jaar neemt dit lied de taak op om het lied van de underdogs te zijn, zoals 'Phoenix' van Conchita Wurst het ooit voordeed. Wat pop betreft zijn er deze avond betere landen, maar met die stem komt Saara Aalto er wel mee weg. En geheel Eurosong-gewijs moet er natuurlijk een ingewikkelde choreografie zijn!

Finaleplaats? Ja.

Our 5 points go to... Bulgarije - Equinox met 'Bones'

Het Bulgaarse vijftal Equinox sleept u gegarandeerd mee met hun mid-tempo 'Bones', maar laat u niet veel later weer vallen. Ze gebruiken hun weergalmende stemmen om de intensiteit van hun liefde te bezingen, en nemen daarvoor ook een tweedehands Sia lookalike mee. In hun poging om dramatisch genoeg te zijn voor Eurosong zijn ze zelf de draad kwijtgespeeld.

Finaleplaats? Nee.

Our 6 points go to... Griekenland - Yianna Terzi met 'Oneiro Mou'

Ah, gezond nationalisme en maatschappijkritiek! Yianna Terzi zingt in het Griekse 'Oneiro Mou' een ode aan het vaderland die even gemakkelijk vertaald kan worden als liefdeslied. Teksten als 'I would die for you/I would give my life for you' worden een pak duisterder als u de hele socio-economische situatie van Griekenland er even bij bekijkt. Yianna zingt het echter zo sterk dat het niet meer uitmaakt dat we er geen knijt van verstaan.

Finaleplaats? Ja.

Our 7 points go to... Albanië - Eugent Bushpepa met 'Mall'

Neem uw woordenboeken Albanees-Nederlands al maar boven voor Eugent Bushpepa. Met het enige rocknummer van de hele avond kennen ze matig succes - goed genoeg voor in de woonkamer. Het is eens wat anders dan de schreeuwende vrouwen die we gewoon zijn van Albanië, zo'n getattoëerde kerel die over zijn tranen en liefde komt zingen. Live komt het rauwe van dit lied alleszins veel beter tot uiting.

Finaleplaats? Ja.

Our 8 points go to... Estland - Elina Nechayeva met 'La Forza'

Geen Eurosong zonder opera, moet Elina Nechayeva gedacht hebben, en ze zette haar keel open. De Estse sopraan legt een vlekkeloos parcours door verschillende toonladders af en spreekt daarbovenop nog een mondje Italiaans ook. Het is nochtans niet Elina, maar haar jurk die de show steelt. Die komt tot leven door een aantal projecties - zodat u zéker niet in slaap valt.

Finaleplaats? Nee.

Our 9 points go to... Cyprus - Eleni Foureira met 'Fuego'

Als afsluiter van de eerste halve finale legt Eleni Foureira het tempo en de lat weer wat hoger. Mocht u 'Fuego' hier niet gehoord hebben, was het wel in de zomerbar of in de fitness. Het is aanstekelijk, sensueel en de perfecte guilty pleasure voor deze zomer. Tekstueel kon het misschien beter - 'you got me pelican flying', echt? - maar dat wordt goedgemaakt door de ah yeah's waar u onmogelijk aan kan weerstaan.

Finaleplaats? Ja.

Our 10 points go to... Tsjechië - Mikolas Josef met 'Lie to Me'

Als One Direction een lid mist, kunnen ze hem even gaan ophalen in Lissabon. Mikolas Josef heeft met 'Lie to Me' het meest catchy nummer en de meeste trompetten van heel de avond. De teksten lijken rechtsreeks van een zatte praat tussen Justin Timberlake en Jason Derulo te komen, en dat maakt dit lied perfect. Als tienermeisjes konden stemmen, was die finale zaterdag zelfs niet meer nodig.

Finaleplaats? Ja.

Our 11 points go to... Oostenrijk - César Sampson met 'Nobody But You'

Al vanaf zijn eerste woorden steelt de warme stem van César Sampson harten, al is dat volgens zijn teksten niet nodig - hij heeft maar één iemand nodig. 'Nobody But You' zet de toon voor de toekomst van Eurosongliederen zonder het zelf te beseffen. Het is heerlijk luisteren en kijken naar hoe vlot Sampson door zijn performance walst. De Oostenrijkse Rag'n'Bone Man is opgestaan, en hij maakt serieus kans om dit songfestival te winnen.

Finaleplaats? Ja.

Our 12 points go to... Israël - Netta Barzilai met 'Toy'

Als er één land is waar België vanavond schrik voor moet hebben, is het wel Israël. De extraverte Netta Barzilai had het liefdeskind van Stromae en Meghan Trainor kunnen zijn. Israël brengt een feministisch lied met een absurd ritme en meerdere hoeken af, maar het slaat in als een bom! Barzilay staat er met een zelfzekerheid van jewelste en gaat pas van het podium als iedereen geluisterd heeft. Een geduchte tegenstander.

Finaleplaats? Ja.