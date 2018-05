TTT-berichten: de Twixverslaving van Axl Rose, het verjaardagsfeestje van Adele en het vredesakkoord tusen Taylor Swift en Katy Perry

'Advocaten klagen over metaaldetector: geen speld tussen te krijgen'

Vorige week vertelden we u nog over hoe de duurste heruitgave van ‘Appetite for Destruction’, het debuut van Guns N’ Roses, u 999 dollar zou kosten en maar liefst 49 extra nummers zal tellen. Deze week kunnen we voor u verklaren waarom het niet gewoon 50 extra nummers zijn: ‘One in a Million’, B-kantje uit die jaren, zal niet te vinden zijn op de heruitgave. Het nummer, waarvan de tekst zelfs in 1988 voor beroering zorgde, zou vandaag namelijk helemáál verketterd worden TTT Een uittreksel: ‘Police and niggers. That’s right, get outta my way / Don’t need to buy none of your gold chains today.’ Nog een mooie: ‘Immigrants and faggots, they make no sense to me / They come to our country and think they’ll do as they please / Like start some mini-Iran or spread some fucking disease’ TTT Níét te horen op de heruitgave dus. Misschien heeft iemand Axl Rose er intussen van kunnen overtuigen dat homoseksualiteit, net zoals zijn Twixverslaving, geen ziekte is TTT Donald Trump, die andere verlichte geest, heeft Kanye West bedankt voor al zijn steun. Kanye zou er zo voor gezorgd hebben dat het aantal zwarte Amerikanen dat Trump níét de kop wil inslaan maar liefst verdubbeld zou zijn, van 11 naar 22 procent TTT De rest vindt Kanye West de Michael Jackson van zijn generatie: muzikaal geweldig, maar alleen in theorie nog zwart TTT Adele is dertig geworden. Proficiat. Maar ook: reden voor stennis. Het thema van het verjaardagsfeestje dat de Bianca Castafiore van haar generatie namelijk georganiseerd had, was ‘Titanic’. En niet alleen de kledij was daarbij volledig volgens de mode van 1912, aanwezigen kregen ook een reddingsvest omgegord TTT Vooral dat laatste detail viel niet in goede aarde bij mensen die vinden dat er grappiger dingen bestaan dan een ramp waarbij 1.500 mensen omkwamen TTT Waar diezelfde mensen waren toen Studio 100 met ‘’14-’18’ een lachertje maakte van de Eerste Wereldoorlog – miljóénen doden! – blijft een raadsel TTT Verdere details over Adeles feest ontbreken, maar als wij uitgenodigd waren, zouden we op z’n minst een orkest verwachten dat hardnekkig blijft spelen tot de laatste man naar huis is, en een centrale tafel met een gigantische ijsberg waar je met een schaalmodel van de boot je eigen blokjes moet uithakken TTT Vergeet de Korea’s: de jarenlange vete tussen Taylor Swift en Katy Perry is óók eindelijk bijgelegd, mét een vredesakkoord. Swift plaatste een filmpje online van een handgeschreven brief die Perry haar opgestuurd had, vergezeld van een heuse olijftak. Swift wil het vredesvoorstel graag aanvaarden, maar is nog bezig met postzegels te verzamelen om een container – ‘Zand erover!’ – te verzenden met de post TTT De Liverpudlians van Echo & The Bunnymen hebben een boel fans op de pik getrapt door hun concert in Birmingham van 26 mei te schrappen. Vooral de reden daarvoor schoot bij veel tickethouders in het verkeerde keelgat: die dag speelt Liverpool de finale van de Champions League, en er moet voetbal gekeken worden. De band: ‘We willen altijd 100 procent geven bij onze concerten, maar in dit geval zou onze aandacht elders zijn’ TTT Tidal, het muziekstreamingplatform van Jay-Z, zou volgens de Noorse krant Dagens Næringsliv gesjoemeld hebben met de cijfers die tonen hoeveel keer een nummer is afgespeeld. Zo zouden ‘Lemonade’, de laatste plaat van Beyoncé, en ‘The Life of Pablo’ van Kanye West maar liefst 320 miljoen keer onterecht geteld geweest zijn. Soms op absurde wijze: zo zou er volgens de statistieken één gebruiker bestaan die Wests plaat 96 keer afgespeeld heeft op één dag, waarvan de helft ’s nachts TTT Tidal ontkent de manipulatie in alle toonaarden, en wij geloven hen: van Beyoncé weten we het niet, maar als er één ding is dat we vooral niet willen onderschatten, dan is het wel hoe graag Kanye zichzelf hoort TTT Dr. Dre heeft de rechtszaak verloren die hij zelf aangespannen had tegen een gynaecoloog in Pennsylvania die zichzelf ‘Dr. Drai’ noemt. Het tegenargument van dokter Draion M. Burch, dat er geen verwarring kan ontstaan omdat de echte Dr. Dre geen dokter is en hij wel, klonk goed genoeg voor de rechtbank TTT Weetje: Burch is ook auteur van een boek met de ronkende titel ‘20 Things You May Not Know About the Vagina’. Klinkt heel interessant, maar doe geen moeite: het is een kutboek