TOUTPARTOUT sessions: Illuminine en Ivy Falls verzorgen ingetogen onderonsje in Gents klooster 'PoortAckere'

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Leuvenaar Kevin Imbrechts ruilde drie jaar geleden de ruige gitaren van Mosquito in voor dromerige synthesizers. Zijn huidige project Illuminine zet in op melancholische ambient, die meer dan eens vergeleken wordt met Sigur Rós. Na twee langspelers kruiste Imbrechts' pad dat van Ivy Falls, het soloproject van voormalig I Will, I Swear-zangeres Fien Deman. In het Gentse PoortAckere-klooster brengen ze voor TOUTPARTOUT samen de - zelfs voor Illuminine - ingetogen single 'Way Back When'.

Niets wijst erop dat achter de eenvoudige gevel van de Oude Houtlei een ingetogen klooster schuilt. PoortAckere, 'een eiland, verloren in de draaikolk van de rumoerige stad.' Eenmaal over de drempel komt u in een intiem monasterium waarvan de historiek teruggaat tot 1278. Wat eeuwenlang een verborgen klooster was, geeft vandaag een stukje van zijn geheimen prijs. De sfeer is er charmant, passend binnen de eenvoud van een neogotisch gebouw.

