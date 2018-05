De nieuwe single van MEK: schilderen met muziek

Heel vaak komt MEK – alias Koen Meirlaen – niet met een nieuwe song naar buiten, maar als het gebeurt, is dat wel met iets speciaals. Ten bewijze: ‘The Waiting’, een nummer waar kunstenares Delphine Lebrun een reeks schilderijen bij maakte. De twee stellen de volgende weken tentoon in Deinze.

Net als ‘See the Silence’ (2016), waarin opnames van Meirlaens reis naar Antarctica een hoofdrol speelden, en ‘Breathe’ (2017), dat hij samen met De Nieuwe Lichting-winnares Wanthanee opnam in een oude sporthal, is ‘The Waiting’ opnieuw een sfeervolle song met een bijzonder achtergrondverhaal. Dit keer ging MEK aankloppen bij de Gentse kunstenares Delphine Lebrun, die zich door het nummer liet inspireren voor een aantal landschapsschilderijen. In de videoclip is te zien hoe zij op de tonen van ‘The Waiting’ aan het werk is.

Koen Meirlaen «Delphine en ik kennen elkaar van vroeger: we hebben ooit nog samen geografie gestudeerd. De laatste jaren zijn we elkaar af en toe tegengekomen, dus ik wist dat ze met schilderkunst bezig was. Tijdens de opnames van ‘The Waiting’ kreeg ik het idee om iets met schilderen en de beweging van penselen te doen, en dan ben ik haar werk gaan opzoeken. Dat was een heel aangename verrassing: zo kleurrijk en krachtig, heel temperamentvol en impulsief. In februari was de audiomix van de song af en dan heb ik Delphine gevraagd of ze zich wou laten inspireren door mijn muziek. Ze was meteen enthousiast: op drie weken tijd heeft ze dan een vijftal schilderijen gemaakt, en wij zijn voor de clip gaan filmen hoe ze telkens van een wit canvas vertrok en geïnspireerd door de muziek kleuren en vormen toevoegde. Eigenlijk is het resultaat een ode aan de traagheid, over het langzaam laten ontstaan van ideeën.»

HUMO Wat moet ik me voorstellen bij de tentoonstelling in Deinze?

Meirlaen «We gaan de videoclip in een loop projecteren op de muur, en via koptelefoons kunnen mensen de muziek beluisteren. De schilderijen van Delphine hangen daar dan naast, zodat bezoekers zien hoe de twee op elkaar inspelen. Omdat er zoveel licht en rumte in het museum is, heeft ze de afgelopen weken trouwens nog enkele grotere werken gemaakt, die niet in de clip zelf zitten maar ook geïnspireerd zijn door ‘The Waiting’.»

HUMO Over traagheid gesproken: nog geen plannen om een volledig album te maken?

Meirlaen (lacht) «Voorlopig ben ik blij met hoe het nu loopt. Er is geen druk: als ik een idee heb kan ik daar samen met mijn producer Xavier De Clercq (ook bekend van Lagüna, zilveren medaille op de jongste Rock Rally; red.) rustig aan werken tot het helemaal af is. Maar eerlijk is eerlijk: als ik de schilderijen van Delphine zie, en hoe die allemaal qua sfeer en kleuren één geheel vormen, dan kriebelt het bij mij om op muzikaal vlak ook zoiets te proberen. Dus een EP sluit ik in de nabije toekomst niet uit!»

HUMO Het wachten is begonnen!

The Waiting Canvas

Van vrijdag 18 mei tot zondag 3 juni, Museum van Deinze en de Leiestreek. Info: www.mudel.be