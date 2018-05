De stalker van RIhanna, de comeback van The Spice Girls, de laptop van Damon Albarn

'Jodelaar blijft aangehouden ondanks alibidelahiti'

Rihanna heeft vorige week bezoek gekregen van een stalker. De gek in kwestie was er, al dan niet met behulp van een ladder, trampoline of een cartoonesk paar stelten, in geslaagd om over het hek te klimmen dat Riri’s ri-riante villa in de Hollywood Hills afschermt van de buitenwereld TTT Omdat Rihanna zelf niet thuis was, bleef de indringer twaalf uur wachten op haar. Tevergeefs: ze daagde niet op. Kijk, dan was dat kleine uurtje wachten op Pukkelpop toch niet zo erg TTT Een ervaren lezer weet: een TTT-pagina is altijd dat tikkeltje interessanter als de knettere Azealia Banks erop figureert. Wat dat betreft hebben we deze week goed nieuws voor u TTT Want Azealia heeft nog eens met scherp geschoten. Deze keer raakte ze Cardi B, die het momenteel niet onaardig doet met haar debuut ‘Invasion of Privacy’ en dus een dankbaar doelwit vormt voor de doelzoekende disses van Amerika’s felst om de bek schuimende rapster TTT ‘A caricature of a black woman’, zo vatte Azealia Cardi B samen in een interview. De Instagram-account van Cardi B is sindsdien niet meer te vinden online. Weggeschroeid wellicht TTT Was ook enige tijd foetsie: de laptop van Damon Albarn, waarop de masterversie van de nieuwe Gorillaz-plaat stond. Albarn was een avondje gaan drinken in Londen, en had nadien zijn tas laten liggen in de taxi naar huis. Een ramp, aangezien niet alleen de nieuwe nummers op de laptop stonden, maar ook de bijhorende visuals die getoond zouden worden op toekomstige concerten TTT De taxichauffeur, die duidelijk zijn fooi wou verdienen die avond, bezorgde de laptop gelukkig snel terug aan Albarn. Oef, ja TTT Op dat vlak geen hoop meer voor de Canadezen van Preoccupations: zij werden tijdens hun Noord-Amerikaanse tournee niet één, maar twéé keer bestolen in dezelfde week. De eerste keer werd de helft van hun materiaal gepikt uit hun aanhangwagen, de tweede was nog dramatischer: toen de band vorige week het hotel in San Francisco buitenstapte, bleek de hele tourbus gepikt te zijn – inclusief de 30.000 dollar aan instrumenten erin. De band in een eerste reactie op Instagram: ‘Everything is gone, this tour is fucked.’ Een behoorlijke rake samenvatting TTT Om de financiële put te vullen heeft de band een GoFundMe-pagina opgericht. Geef gul TTT En we willen niets insinueren, maar net nu verkoopt Phil Elverum van Mount Eerie een uiterst zeldzame drumcomputer. Het ding, een Chamberlin Rhythmate Model 40, zou naar verluidt de eerste echte drummachine ter wereld zijn. Ze kan de uwe zijn voor 9.500 euro, al moet u wel snel zijn: Phil heeft Kanye West al aangesproken op Twitter om te zien of die misschien niet geïnteresseerd is TTT Een goedkopere oplossing voor wie niet over de fondsen van Kanye beschikt: pollepel vastplakken aan een draaiende klopboormachine, het resultaat naar een drumstel gooien, klaar TTT Courtney Love en dochter Frances Bean hebben hun rechtszaak gewonnen tegen Richard Lee, de liefhebber van samenzweringstheorieën die al jaren schreeuwt dat Kurt Cobain niet z’n eigen leven heeft beëindigd, maar vermoord zou zijn in opdracht van Courtney TTT Lee wou via de rechtbank de politiefoto’s van Cobains lijk openbaar maken om op onduidelijke wijze zijn theorie te staven, maar de rechter oordeelde in het voordeel van de erven Cobain, die zich verzetten tegen het vrijgeven van de beelden. Wie ooit een volle pot aardbeienconfituur heeft laten vallen, kan zich wel voorstellen waarom TTT Nu we het toch over fruit hebben: Tahliah Debrett Barnett, beter bekend als FKA Twigs, heeft op Instagram bekend gemaakt het laatste halfjaar in de lappenmand doorgebracht te hebben. In december werden een zestal tumoren verwijderd uit haar baarmoeder: volgens de zangeres zelf hadden de dingen de grootte van twee appels, drie kiwi’s en een paar aardbeien. ‘Een hele fruitmand aan pijn,’ aldus Twigs TTT Over muzikale tumoren gesproken: The Spice Girls zouden nog maar eens gedreigd hebben met een comeback. Geschatte datum deze keer: september. De VN-Veiligheidsraad zou al bijeen zitten TTT Ook gehoord vorige week: dat The Spice Girls zich zouden hebben laten inspireren door Liam Gallaghers documentaire ‘As It Was’, vorige week nog vertoond in Cannes, en nu zelf ook zo’n film willen draaien. Allemaal goed en wel, maar waarom zouden net The Spice Girls een film willen maken over Liam?