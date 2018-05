TOUTPARTOUT sessions: de intense angstaanval van Onmens in Kompass Klub

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Met 'Doopgrond' bracht Onmens vorige maand een knap derde album uit. Het Gentse noiseduo combineert haar darkwave-invloeden à la The Soft Moon meer dan ooit met industrialsounds, en schuwt tijdens het intense 'Earthly' zelfs de hardstyle niet. Minnaert en Van Esbroeck bezorgen je persoonlijk een paranoia angstaanval, maar dan eentje die je in een aangename roes achterlaat.

In de schaduw van de fonkelende Ghelamco Arena ligt Kompass Klub, een oud fabrieksgebouw dat door Kowboys and Indians vzw. werd omgetoverd tot een creatieve ontmoetingsplaats voor jongeren. De kille fabriekshal is een ideale locatie voor de industriële geluiden van Onmens.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.