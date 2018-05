10 gitaarsongs die gretig gebruikmaken van het fuzzpedaal

Glenn Snoddy wordt gezien als de uitvinder van het fuzzpedaal, één van die kleine toverdoosjes waaruit gitaristen hun effecten weten te puren. Snoddy werkte met countrylegendes als Johnny Cash en Hank Williams. Tijdens een opname in 1960 vervormde een technisch defect het geluid van een basgitaar. Snoddy raakte meteen geïntrigeerd door het geluid en creëerde een pedaal om het te kunnen imiteren. Het effect zou onder de naam ‘fuzz’ de gitaarwereld veroveren.

Fuzz werd cruciaal in de ‘Nashville sound’, een ‘modernere’ stroming binnen de country die de concurrentie moest aangaan met rock-’n-roll. Ironisch genoeg adopteerde de rock het gitaareffect, en is het er tot vandaag een belangrijk element van. Om die stelling te onderbouwen, sommen we graag 10 iconische fuzz-songs voor u op.

Marty Robbins - Don't Worry(1961)

Tijdens de opname van dit nummer ontdekte Snoddy het fuzz-effect. De bassolo (vanaf 1:25) klinkt erg rauw en verwrongen – zeker voor een croonersong. Dat was niet de bedoeling, de oorzaak was een fout in het mengpaneel. Bassist Grady Martin was niet overtuigd, maar de producer besloot om de atypische solo toch te behouden. De eerste fuzz-solo ooit.

The Rolling Stones - (I Can’t Get No) Satisfaction & The Beatles – ‘Think for Yourself’ (1965)

‘Satisfaction’ van The Stones heeft een van de meest herkenbare fuzz-intro’s aller tijden. Ook The Beatles, die aanvankelijk veel zuiverder speelden, sprongen midden jaren 60 op de kar met songs als ‘Think for Yourself’.

Neil Young & Crazy Horse – Cinnamon Girl (1969)

Neil Young is altijd een fervent fuzzgebruiker geweest. Hij was een van de eersten die aantoonde dat fuzz ook z’n plaats had in de folkmuziek. Het maakte hem ouderwets en vooruitstrevend tegelijk.

David Bowie – Moonage Daydream (1972)

In het oeverloze oeuvre van David Bowie was uiteraard ook plaats voor fuzzgitaren – hier in een psychedelisch ruimtejasje.

The Jesus and Mary Chain - Just Like Honey (1985)

De broertjes Reid hebben altijd geprobeerd om de grenzen van de gitaarmuziek te verleggen, om te doen wat de rest níét deed. Hun meest toegankelijke single ‘Just Like Honey’ steunt op veel meer effecten dan alleen fuzz, maar wordt nooit bombastisch. Atypisch, maar bitterzoet.

My Bloody Valentine – Only Shallow (1991)

Alle effectpedalen volledig open en gas geven!

Sonic Youth – 100% (1992)

Geen noiserock zonder distortion of fuzz. Terwijl Kim Gordon ‘JC’ componeerde voor de vermoorde Black Flag-roadie Joe Cole, schreef Thurston Moore het ninetiesanthem ‘100%’. De vette baslijn van Gordon aan het einde doet denken aan de roots van fuzz - ‘Don’t Worry’ van Marty Robbins.

The White Stripes – Blue Orchid (2005)

The White Stripes brachten fuzz terug naar de essentie: een simpele gitaarlijn die de kracht van het geluid laat spreken. No-nonsense, straight to the point garagerock.

King Gizzard & The Lizard Wizard – Big Fig Wasp (2016)

King Gizzard & The Lizzard Wizard, de meest bedrijvige band van het moment, brak in 2016 door met hyperactieve, psychedelische garagerock. Vorig jaar brachten ze vijf (!) uiteenlopende platen uit, met – op ‘Sketches from Brunswick East’ na – één rode draad: fuzz. Ook na 50 jaar is Snoddy’s toevallige ontdekking nog altijd relevant.