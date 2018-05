Er zijn in het verleden wel meer - en ergere - controversiële platenhoezen verschenen. Het iconische maar angstaanjagende 'Reign in Blood' van Slayer zorgde bijvoorbeeld voor een discussie over de nood aan waarschuwingslogo's op covers. Soms kunnen edgy covers echter ook gewoon heel erg amusant zijn. Wij stelden voor u een 23-koppige selectie van de allerbeste samen (sorry, geen Radja) - gaande van een penissandwich tot baby's aan een wasdraad.