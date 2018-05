TTT-berichten: de #MeToo van R.Kelly - de flamoes van Lily Allen - de kerk van Beyoncé

This is the modern way / Faking it everyday: de Kaiser Chiefs hebben via hun kanalen op sociale media fans gewaarschuwd om géén vriendschapsverzoeken te aanvaarden van hun frontman Ricky Wilson. Niet omdat Ricky u na aanvaarding zal bestoken met Farmville-uitnodigingen, maar omdat het niet de échte Ricky is die achter het profiel schuilgaat. De bedoeling achter de zwendel is niet duidelijk, maar in elk geval: de groep raadt aan om niet in te gaan op het verzoek of, als het al te laat is, de valse Ricky aan de digitale deur te zetten TTT Ze willen namelijk eerst horen of die valse Ricky kan zingen, om dan eventueel de beste van de twee frontmannen over te houden TTT R. Kelly, de echte, heeft garen gesponnen bij de actie die Spotify onlangs tegen hem ondernam. Het streamingplatform besloot eerder deze maand om alle nummers van R. Kelly niet langer te promoten en zelfs te verwijderen uit officiële afspeellijsten. Niet omdat iemand Kelly’s muziek voor het eerst eens heeft beluisterd, maar als reactie op de aantijgingen van seksueel misbruik die hij tegenwoordig per dozijn naar z’n kale kop geslingerd krijgt TTT Blijkt nu dat Kelly’s nummers op Spotify sindsdien alleen maar vaker zijn afgespeeld. Afwachten of u ’m nu ook tot Man van het Jaar zal kronen in de Pop Poll TTT De steun van Roger Daltrey heeft R. Kelly alleszins. Daltrey, sprak zich vorige week uit over de #MeToo-beweging door te stellen dat het idee dat rocksterren zich zouden bezondigen aan seksueel ongepast gedrag absurd is. ‘Waarom zou een rockster zich ooit moeten opdringen aan een vrouw? Het is net andersom: ik wilde dat ik een pond had gekregen voor elke keer dat een vrouw zich aan mij opdrong. En Mick Jagger zou zelfs miljardair zijn.’ TTT Jagger, zo ook wel miljardair, heeft met z’n Rolling Stones ondertussen voor een volksopstand gezorgd in Londen: aan de deur van het stadion waar ze optraden, hadden potige kerels postgevat om iedereen met een tas groter dan een A5-blad de toegang te ontzeggen. In de praktijk ging dat om veel mensen, zo bleek TTT En omdat we er niet zomaar van uitgaan dat u zich in deze digitale tijden meteen iets kunt voorstellen bij een A5-blad: dat is ongeveer 15 bij 21 centimeter groot TTT Door het verbod en de lange wachtrijen was het stadion dan ook maar voor de helft gevuld toen de Stones aan hun concert begonnen. Heel effectief was de maatregel bovendien niet: misnoegde toeschouwers vertelden na afloop dat er nog genoeg oude zakken binnengeraakt waren TTT Over naar dozen: Lily Allen heeft ter promotie van haar dra te verschijnen nieuwe plaat een foto geretweet van ’r flamoes. De concertfoto werd volgens liplezers vier jaar geleden al genomen, maar werd onlangs opnieuw getweet door een onverlaat die Lily ermee aansprak met de bedoeling haar voor schut te zetten TTT Lily, aanhanger van de doctrine van Martínez – ‘De beste verdediging is de aanval, het beste middenveld is dat zonder Nainggolan’ – retweette het bericht echter zelf met de boodschap: ‘Look at my 2014 neatly trimmed vagina, 3 humans came out of there’ TTT Graffiti gespot in Sheffield, thuishaven van Arctic Monkeys: ‘Hey Alex… How’s California?’ TTT Trent Reznor heeft bevestigd dat de nieuwe Nine Inch Nails door de band zelf beschouwd zal worden als een lp. Dat deed Trent op het internetforum van de band, waar al even de discussie woedde of ‘Bad Witch’ met amper zes nummers niet eerder een ep genoemd moet worden TTT Een moegetergde Trent: ‘Wil je echt weten waarom we het een lp noemen? Omdat ep’s tegenwoordig genegeerd worden’ Waarop hij alvast één kritische fan geruststelde met de woorden: ‘Suck my entire cock’ TTT Beyoncé heeft een kerk gekocht. Het gebouw staat in New Orleans, kostte zo’n 850.000 dollar en is meer dan honderd jaar oud TTT U weet wat dat wil zeggen: dat wordt nieuwe elektriciteit aanleggen TTT De lach hebben we gehad, nu nog de traan: onderzoekers aan de universiteit van Californië in Irvine hebben na grondige analyse van 500.000 nummers vastgesteld dat popmuziek er de laatste dertig jaar alleen maar triester op geworden is TTT En hóé oud wordt Niels Destadsbader dit jaar? Precies, ja TTT