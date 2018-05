Exclusief: bekijk als eerste de comebackvideo van Wallace Vanborns 'Regenerating Mantra'

Na de opnames van 'The Orb We Absorb' in de Californische woestijn met producer Chris Goss (Queens of the Stone Age, Kyuss, Soulwax) en de campagne die erop volgde, besloot de groep eind 2016 een pauze in te lassen.



Dit voorjaar kondigden Ian Clement en co. hun terugkeer aan: ze willen een laatste eerbetoon aan de vorige plaat brengen alvorens de studio in te duiken voor de opnames van hun vierde schijf. 'Regenerating Mantra' is volgens de band een nummer over 'de wederopbouw, over groeien en sterven, over de aarde en over de strijd die we elk op onze eigen manier voeren. '

Binnenkort trekt Wallace Vanborn naar het Zwitserse Barbarie Festival, maar eerst spelen ze nog een try-out op eigen bodem. Op woensdag 30 mei presenteren ze in de Charlatan hun nieuwste materiaal. Tickets vind je hier.