'White Album' van The Beatles blaast 50 kaarsjes uit: herlees Humo's review uit 1968!

Exact 50 jaar geleden brachten The Beatles hun 'White Album' uit, met daarop klassiekers als 'Helter Skelter' en 'Ob-La-Di, Ob-La-Da'. Na even in onze archieven gerommeld te hebben, konden we Humo's review van destijds opdiepen ter uwer vermaak!

'Nieuwe Beatles elpee geen 550 maar 400 frank alstublieft!'

Op veel verlanglijstjes voor Sinterklaas of Kerstmis staat ongetwijfeld de nieuwe dubbele langspeler van de Beatles, genaamd THE BEATLES.

In Engeland is de prijs nog steeds 73 shilling (438 frank) hoevel EMI veel verzoekjes krijgt om de plaat voor drie pond (360 frank) op de markt te brengen. EMI bij ons vertelde dat de langspeler 550 frank gaat kosten en dat vinden we aan de erg dure kant. We hebben telefonisch al uitgebreid gepleit om de prijs omlaag te krijgen en nu doen we het nog eens schriftelijk. 550 frank is te veel. Da's de dubbele prijs van een normale elpee en dat mag volgens ons niet. Ons voorstel is 400 frank. Een mooi rond bedrag.

Afgezien daarvan lopen we alvast voor op de definitieve publieke première van de plaat. Onze korrespondent in Londen Allan Walsh heeft de plaat beluisterd en geeft het volgende kommentaar: de muziek lijkt helemaal niet op Sergeant Peppers Lonely Heartsclub Band. Veel gevarieerder. De meeste liedjes zijn in de rock-stijl, dat wil zeggen in eenvoudige 2/4 rockbeat. Paul McCartney en John Lennon worden als komponisten altijd in één adem genoemd maar deze plaat bewijst toch wel dat de opvattingen en de stijlen van beide gabbers voortaan een flink stuk uit elkaar groeien. Paul is vriendelijk, charmant en melodieus in z'n muziek, John lijkt kwaad, agressief. We gaan de 30 liedjes eens stuk voor stuk langs.

Kant 1

Back in the USSR

Stevig rocknummer met gillend straaljagergeluid, een rhythm and blues-achtig stemmetje van Paul en een geheel dat aan de Beach Boys doet denken.

Dear Prudence

Een simpel slow liedje in de stijl van 'I'm the Walrus' van de Magical Mystery Tour.

Glass Onion

Een soort verlengstuk van 'Sergeant Peppers' met 'the fool' nog steeds 'on the hill'

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Na een honke-ponke-piano-introotje een vrolijk beatnummer met trompetten, Indiase geluidjes, stemmen en boven al Pauls stem.

Wild Honey Pie

Kort liedje met zwaar rocktempo.

The Continuing Story of Bungalow Bill

Na een onstuimige flamenco-intro vraagt John: 'Hey Bungalow Bill what did you Kill?'. Het hele liedje kan uitgelegd worden als een Beatle-protest tegen moord en geweld.

While my Guitar Gently Weeps

Een lief liedje, harmonisch gezongen door John en Paul, dat overgaat in een Jimi Hendrix-achtige gitaarsolo.

Hapiness is a Warm Gun

Typisch Lennon-liedje in de stijl van Bob Dylan met een haast ondoorgrondelijke tekst.

Kant 2

Martha my Dear

Een vriendelijke verzoek van Paul aan Martha (zijn hond?) om hem toch asjeblieft niet te vergeten.

I'm So Tired

Hard bluesnummer vol orgel en gitaar, met zang van John.

Blackbird

Folc-achtig nummer van Paul, dat wel eens het begin kan worden van de nieuwe Beatle-stijl.

Piggies

Satirisch liedje over varkens in de modder en varkens in mooie hippe hemmetjes.

Rocky Raco on

Hillbilly-achtige muziek met duidelijke blues-invloed.

Don't pass me by

Gezongen door Ringo. Country-blues vol violen.

Do it in the Road

Een parodie op de huidige blues-revival.

I will

Heel fijn melodieus nummer, gezongen door Paul.

Julia

Liefdesliedje begeleid op een akoestische gitaar. Erg melodieus, dit keer van John.

Kant 3

Birthday

Samenzang van Paul en John met stevige rock-beat.

Yer Blues

Gezongen door John. Stevig rocknummer met een persiflage op Elvis Presley.

Mother Nature's Son

Melancholiek liedje van Paul over een zanger.

Everbody's Got Something to Hide Except me and my Monkey

Zwaar gitaarspel begeleidt de tekst, waarin iedereen verzocht wordt om nergens te zwaar aan te tillen.

Sexie Sandie

Verhaaltje over het meisje Sandie, die iedereen voor de gek houdt.

Helter Skelter

Hard nummer vol dreunende gitaren, gezongen door Paul, maar dat eindigt met de kreet van John: 'Ik heb blaren op m'n vingers!'

Long, Long, Long

Een samenzang van Paul en George. Lief liedje.

Kant 4

Revolution Nr. 1

Een bluesy versie van de B-side van Hey Jude. Misschien wel een ongebruikte versie van dit nummer.

Honey Pie

Liedje in de stijl van 'When I'm 64', gezongen door Paul.

Savoy Truffle

Erg obscuur liedje met al even obscure tekst als 'You know what you eat is what you are'

Cry Baby Cry

Vrolijk liedje met o.a. een akkordeon, gezongen door John en Paul.

Revolution Nr. 9

Volslagen krankzinnig liedje van 5 minuten met gekke geluiden die helemaal niets zeggen. Waarschijnlijk een private joke van de Beatles

Goodnight

Een dromerig liedje vol fantasie in de stijl van Walt Disney.