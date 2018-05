TOUTPARTOUT sessions: Melkbelly doet de alternatieve nineties herleven bij Gent Glas

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Melkbelly uit Chicago bracht vorig jaar met 'Nothing Valley' een knap debuut uit dat ons moeiteloos terugkatapulteerde naar de alternatieve rock van de nineties. Voor TOUTPARTOUT brengen ze bij 'Gent Glas' exclusief nieuwe single 'Humid Heart', die onvermijdelijk aan Pavement doet denken - maar dan met een frontvrouw à la Kim Deal. Sterk, heel sterk.

Gent Glas is een gloednieuw project dat Gent op de kaart wilt zetten in de internationale glas(kunst)wereld. Met een eerste publieke glasstudio willen ze een gemeenschap oprichten van kunstenaars, designers en ambachtslieden. Ook lokale Gentse kunstenaars kunnen er terecht om te experimenteren en ideeën uit te wisselen - zowel beginnelingen als professionals.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent.