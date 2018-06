Humo's Ultieme Festivaldag volgens onze muziekredactie

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen.

Onze muziekredactie stelde een twaalfkoppige selectie van artiesten samen die volgens ons dé perfecte festivalaffiche vormt. Vanaf morgen zal dagelijks een muziekkenner één naam uit de line-up kunnen vervangen door een andere. Alvorens daarmee te starten, doen we u graag uit de doeken waarom we voor deze twaalf 'ideale namen' kozen.

(fvd)

1. Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave is al 35 jaar een van de meest bevlogen performers van zijn generatie. Hij beschikt qua back catalogue over genoeg indrukwekkend materiaal om vier sets te vullen. En hij is een van de weinige artiesten die op het podium aan één mokerende oogopslag genoeg heeft om een volledige weide stil te krijgen, als dat na de prachtsongs uit 'Skeleton Tree', een emotionele voorhamer van een plaat, überhaupt nog nodig zou zijn. Cave pakte in oktober vorig jaar het Sportpaleis in, en staat klaar om nu hetzelfde te doen met elke festivalweide op zijn pad.

2. James Holden

James Holden staat voor muziek die tegelijk freaky en breekbaar klinkt, en - met de schots en scheve beats, kierewiete psychedelica en intelligente hoempapa op 'The Animal Spirits' - eigenlijk gemaakt is om mensen live in een trance te brengen. Holden werkt in op buik, benen én hoofd, en dus op de volledige festivalganger.

3. Teen Creeps

Met hun frisse, opwindende noiserock heeft Teen Creeps een van de beste Belgische debuutplaten van het lopende muziekjaar gevuld, en live blazen ze je het prut uit ogen en oren tegelijk. Een uitmuntende opener op elk festival - ja, zelfs Tomorrowland!

(sw)

4. The War on Drugs

De makers van de elf mooiste minuten rockmuziek van 2017 en de plaat die in het kielzog van single 'Thinking of a Place' uitkwam, was ook lang niet mis. Hip zullen Adam Granduciel en co. nooit worden maar daarvoor staan er genoeg andere mensen op de affiche.

5. Anderson .Paak

Niets ergers dan mensen die spaties verkeerd zetten maar Anderson .Paak vergeven we alles. De Californische zanger en drummer levert al een paar jaar de meest opwindende mix van hiphop, r&b en funk af en zorgt bij elk optreden voor minstens vijf onvergetelijke momenten.

6. Angèle

Op een jaar tijd en met behulp van een paar bijzonder catchy singles veranderd van ‘de zus van Roméo Elvis’ naar de coolste Belgische zangeres van het moment. Ze staat deze zomer op Couleur Café, Rock Werchter, Dour én Dranouter – en verdient hier dus minstens ook een plaats.

(fj)

7. Lorde

In 2013 bewees de toen 16-jarige Lorde met ‘Pure Heroine’ dat pop niet veel nodig heeft om verschrikkelijk goed te zijn. Die ‘less is more’-aanpak liet ze op tweede plaat ‘Melodrama’ een beetje varen, maar met songs als ‘Green Light’, ‘Supercut’ en 'Perfect Places' schreef ze dan weer doordachte festivalbangers die haar moeiteloos tot volwaardige headliner bombarderen.

8. My Bloody Valentine

Viervoeters aller landen: haast u onder stoelen en banken want My Bloody Valentine komt onze marquee stofzuigen met hun gitaren. Wie de overweldigende wall of sound wél aandurft neemt best oordoppen mee, want Kevin Shields vindt hoogstwaarschijnlijk een illegale manier om zijn versterkers op te drijven tot volumes die Joke Schauvliege tot een ontslag dwingen.

9. paper hats

Het Brusselse paper hats neemt létterlijk een fysieke wall of sound mee, waaruit ze op indrukwekkende wijze elektro weten te puren die aanleunt bij Soulwax of Shameboy, om even later de diepste krochten van de techno te verkennen - inclusief Oosterse of weten-we-veel-welke invloeden allemaal. Kortom: ideale afsluiter van onze marquee.

(vvp)

10. George Clinton

Onlangs liet George Clinton, de peetvader van de P-funk, weten dat hij volgend jaar zijn gekleurde extensions aan de haak hangt. Zijn passage op Humo's Ultieme Festival is wellicht dus de laatste, maar dan echt állerlaatste keer dat u in zijn ruimteschip kan stappen, om langsheen de pla(ne)ten van ‘s mans klassieke groepen Funkadelic en Parliament te vliegen. Verwacht u aan onverwoestbare songs uit alles van ‘Maggot Brain’ en ‘One Nation Under a Groove’ (aan Funkadelic-zijde) tot ‘Mothership Connection’ en ‘Funkentelechy vs. the Placebo Syndrome’(van Parliament). Maar verwacht u vooral aan een intergalactisch feestje.

11. Kamasi Washington

Mogen wij u al toefluisteren dat de nieuwe plaat van saxofoonwonder Kamasi Washington – ‘Heaven & Earth’, uit op 22 juni – geniaal is? Maar live is hij altijd nog nét iets beter, zoals onlangs, toen hij in La Madeleine in Brussel nog eens de longen uit zijn lijf blies. Hij had zijn beste nummers mee – ‘Re Run Home’, ‘Malcolm’s Theme’, ‘Truth’, het verse ‘Fists of Fury’ – én zijn beste muzikanten: trombonist Ryan Porter, toetsenist Brandon Coleman, drummers Tony Austin en Robert Miller, bassist Miles Mosley, zangeres Patrice Quinn en papa Ricky Washington – die zullen er deze zomer opnieuw allemaal bij zijn.

12. blackwave.

U kan tijdens de zomer gaan kijken naar The Roots en Kamasi Washington en Talib Kweli & Mos Def, maar er is ook de okselfrisse Antwerpse groep die de muziek van al die groepen tot één zomers geluid weet te combineren: blackwave., het met een puike liveband opgewaardeerde duo van producer Willem Ardui en rapper Jean Atohoun. ‘Big Dreams’ en ‘Elusive’ zullen op de festivalweides de meezingers zijn, maar blackwave. is een groep die de hits overstijgt en die we bij dezen officieel een prachtige toekomst toedichten.

Morgen neemt Instagramkoningin Flo Windey onze line-up onder handen.