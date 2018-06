Humo's Ultieme Festivaldag (3): Herman Brusselmans

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner onze line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Herman Brusselmans.

Gisteren voerde Flo Windey een wissel door in onze line-up. Vandaag mag 's werelds beste romanschrijver één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Herman Brusselmans: «The Rolling Stones, die moeten er zeker uit, dat zijn ouwe, volgevreten zakken die overigens nooit goed hun instrumenten beheerst hebben, en ik durf met open ogen te zeggen dat ik zelf een veel betere drummer ben dan die continu half ingeslapen Charlie Watts.

Erin moet Kensington, niet alleen de beste Nederlandse band sinds Golden Earring, maar tevens live een pletwals waar The Rolling Stones en dat soort zeikerds een boel kunnen van opsteken.

Trouwens, ik wil nog opmerken dat de rest van de line-up op geen kloten trekt, behalve misschien The War On Drugs, die met ‘Red Eyes’ ooit één goeie single hebben gehad, wat je van de rest van die losers niet kunt zeggen.»

Uit: The Rolling Stones. In : Kensington

Morgen neemt Whispering Sons-frontvrouw Fenne Kuppens de line-up onder handen.

