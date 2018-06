Alles wat je wilt weten over de mot tussen Pusha en Drake

Elke vrijdag duiden we het belangrijkste popcultuurnieuws in onze rubriek ‘In Case You Missed It’. Deze week: de mot tussen Pusha en Drake

Hiphopminnend Amerika stond in brand deze week. De reden? Poeh, je kunt beter van redenén spreken. Natuurlijk heeft een deel met Kanye van doen. Gister dropte hij zijn nieuwe plaat, die YE getiteld is (een mens begint zich af te vragen hoeveel variaties Kanye nog op zijn vijfletterige naam gaat weten te bedenken, maar soit).

Kanye deed dat natuurlijk weer helemaal op zijn Kanye’s – met een vage ‘listening party’ in Wyoming of all places, met natuurlijk wel een gastenlijst om u tegen te zeggen. Kanye onthulde er ook het artwork van de plaat die voorlopig alleen digitaal te verkrijgen is – een vage foto van wat landschap met daarop de tekst – I hate being bi-polar, its awesome.

Blijkbaar is Kanye dus bipolair, en de manier waarop hij dat benadert is weer helemaal zoals we Yeezy kennen: de een noemt het diepzinnige ready-made poëzie, de ander snelsnel bedachte onzin. Ikzelf neig eerlijk gezegd naar het laatste in dit geval, en ik kreeg bijval van mevrouw Kanye, oftewel De Kont.

Kanye shot the album cover on his iPhone on the way to the album listening party πŸ˜‚πŸ”₯❀️πŸ”₯πŸ™πŸΌπŸ”₯ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 1 juni 2018

Kim stond zelf ook nogal in het nieuws deze week, aangezien ze een bezoek bracht aan de Oval Office, om daar met West-familievriend Oom Donald te praten over de hervorming van Amerikaanse gevangenissen (het begint nu zo langzamerhand toch echt te dol te worden). Ik vertel het sowieso alleen maar om de covers van de tabloids in New York van deze week nog eens te delen. Zowel de Post als de Daily News (waarschijnlijk de enige linkse tabloid op deze planeet) hadden de dag van hun leven.

Nee, het zal Kanye steken, maar hij is niet degene waar het echt om draaide deze week. Er was weer eens échte ruzie in hiphopland. Drake, die een nieuw plaatje in de winkels gaat leggen binnenkort, bracht een track uit genaamd Duppy Freestyle, waarin hij voor de zoveelste keer zonder namen te noemen wat rekeningetjes wilde vereffenen met rappers die hij ‘nep’ vindt. Na eerst een paar jaar de gangsta-creds van Lil’ Wayne te hebben bevraagd, was het deze keer Pusha T die het mocht ontgelden. Hoewel Drake tot de bom barstte geen man en paard noemde, mag duidelijk zijn dat hij de legacy van zowel Pusha als diens vroegere duo Clipse (je kent ze waarschijnlijk van Justin Timberlakes doorbraaksingle Like I Love You) nogal belachelijk vindt. Het constante geschmier met een verleden als cokedealer: Drake vindt het zielig, en ik moet hem er eigenlijk wel gelijk in geven. In 2016 maakte hij er de track Two Birds, One Stone over.

Pusha was het daar wat minder mee eens, want na jarenlang nooit full frontal de aanval te zoeken was het deze week genoeg voor de man uit Florida. Buiten zijn geweldige nieuwe album DAYTONA (geproduceerd door Kanye, heb je hem weer), dropte hij The Story of Adidon, de scherpste disstrack uit de Amerikaanse hiphop sinds…ja, misschien wel sinds Bad Boy en Death Row elkaar in de haren vlogen in de mid-nineties. Pusha valt Drake aan op werkelijk elk vlak dat hij kan bedenken. Drake zou de vader zijn van een bastaardkind, verwekt bij pornoster Sophie Brussaux. Drakes muzikale broeder, Noah Shebib wordt belachelijk gemaakt omdat hij aan MS lijdt. (Niet bepaald Pusha’s sterkste punt). Pusha gaat vervolgens full Freud als hij Drake van vrouwenhaat beschuldigt en dit direct koppelt aan zijn jeugd – Drake is de zoon van een succesvolle sessiemuzikant en was een childhood star als acteur in Canada gedurende zijn tienerjaren. Drakes moeder werd mishandeld door zijn vader. Dat gooit Pusha allemaal in de blender om uiteindelijk bij totale karaktermoord uit te komen: Drake is een nep-african american, hij is als OJ Simpson; louter bezig met slijmen aan het adres van rijke blanken. Om het af te toppen gebruikte hij een foto van Drake (sowieso al toebedeeld met een lichte huidskleur) in blackface.

The Story of Adidon is een totale bom. Is het een goede track? Ja, dat ook zelfs. Pusha is echt kwaad, en dat komt een disstrack wel ten goede. Drake probeerde zich deze week te verdedigen, vooral tegen de blackfacefoto – hij zei dat het onderdeel was van een film waarin hij ruim tien jaar terug in speelde, juist een aanklacht tegen racisme en de wijze waarop zwarten zijn geportretteerd in het verleden. Op Pusha maakte het alvast nul indruk: ‘That doesn’t change my view at all... You are silent on all black issues, Drake.... You don’t stand for nothing, you don’t say nothing about nothing.’

En dit is toch waar ik de kwestie echt interessant ben gaan vinden. Heeft een mega-artiest als Drake verantwoordelijkheid om zich meer uit te spreken over deze onderwerpen? Of doet hij dat al simpelweg door zijn eigen pad te kiezen? En, als Pusha het zo vervelend vindt dat Drake over zijn jeugd begint – waarom dan Drakes fijne jeugd voor de voeten werpen? Het is een catch 22 waar de heren niet uitkomen. En wat zou Pusha eigenlijk vinden van het geslijm van zijn producer Kanye aan het adres van Donald Trump? Toch niet echt een sympathisant van alles wat Pusha op de 21 brilliant effectieve minuten van DAYTONA brengt.

Ach. Gedoe. Laten we maar gewoon rustig wachten wat de komende week brengt. Als Drake met zijn nieuwe plaat Scorpion komt en Kanye ook gewoon nog een plaatje in de winkel gaat leggen – zijn samenwerking met Kid Cudi. Een paar weken terug verzuchtte ik op deze plek dat ik wel zin had in een ouderwets Yeezy Season. Nou, onze vriend en zijn kameraden stellen voorlopig niet teleur. Want, laten we een ding te midden van het haantjesgedrag niet vergeten: de renaissance van de Amerikaanse hiphop blijft maar duren. Wat een weelde.