Humo's Ultieme Festivaldag (4): Fenne Kuppens (Whispering Sons)

Fenne Kuppens: «Lorde is ongeveer de enige artiest op de line-up die ik niet wil zien, dus die mag eruit.

ABBA moet erin. Weinig woorden voor nodig, toch? ABBA is overal. Is het niet als hologrammen op het hoofdpodium, dan wel door afschuwelijk slechte boxen op de camping. En in dat geval verkies ik toch het eerste. Fun fact: ons nummer ‘White Noise’ ging eigenlijk een cover van 'Gimme! Gimme! Gimme!' worden, maar we raakten afgeleid en toen is het geworden wat het nu is. Teen Creeps en Paper Hats? Ik sta op de eerste rij!»

Uit: Lorde. In : ABBA

