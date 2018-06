Humo's Ultieme Festivaldag (5): Kurt Overbergh (Ancienne Belgique)

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Kurt Overbergh , artistiek directeur van de Ancienne Belgique.

Gisteren voerde Fenne Kuppens een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Kurt Overbergh één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Kurt Overbergh «ABBA als headliner? Komaan, laten we serieus blijven, hè. I don’t think so. Kortom: exit ABBA, enter Beyoncé & Jay-Z! De female touch op deze alweer door mannen gedomineerde affiche stijgt meteen met factor 10.»

HUMO Oei, bent u niet té politiek correct, meneer Overbergh?

Overbergh «Fuck politieke correctheid: ik omarm zelfs Kanye West en de Noorse black metal-padvinder Burzum, of ik draai dj-sets met alleen maar tracks van crooners. Maar dat is een ander verhaal.»

HUMO Geen guilty pleasures?

Overbergh «ABBA is géén guilty pleasure: ABBA is cool. Hun hits zijn überclassics: wekelijks betrap ik mezelf erop dat ik er eentje zonder enige aanleiding loop te neuriën. Heerlijk! Ik vind mensen die zeggen dat ABBA hun guilty pleasure is, maar aan de saaie kant. Iemand die oppert: ‘Mijn guilty pleasure is een flinke wind laten in een overvolle lift met yups’, die is pas stout. ABBA scoort bovendien nog extra punten omdat ze twee keer mijn favoriete concertzaal in hun naam hebben. En omdat hun groepsnaam een heerlijk palindroom is. Neen, we doen niet mee aan die hologram-onzin. Niet aan die van ABBA. Niet aan die van Elvis. En niet aan die van Roy Orbison. Punt uit. Get a fuckin’ life!»

HUMO Wordt er niet gezegd dat we na het heengaan van Prince, David Bowie en Leonard Cohen geen iconen meer hebben?

Overbergh «Think twice. Of denk gewoon aan Kendrick Lamar, Kanye West of Beyoncé. Haar passage in 2016 in het Koning Boudewijnstadion – niet meteen mijn favoriete plek – was ronduit overrompelend. Wat een stem, ze haalt vlotjes vier octaven! Wat een présence! Wat een show! Ze passeerde toen overigens met haar beste plaat tot dusver, 'Lemonade'. Voor blanke fans: over de ontrouw van manlief Jay-Z. Voor haar Afro-Amerikaanse thuisbasis een denkoefening over black consciousness. En net nu ze samen op tournee gaan, slaan ze België over. Manlief Jay-Z mag erbij, maar hij zal zich moeten bewijzen. Zijn jongste shit was namelijk niet zo dope. Het is van de 'Watch The Throne'-tournee met Kanye West geleden dat hij ons wist te verbazen.»

HUMO En zo staat er naast de aanstekelijke Angèle een tweede vrouw op de affiche, als headliner zelfs.

Overbergh «Kom maar op tijd, want de line-up steekt goed in elkaar, met de heerlijke jazz van Kamasi Washington, de funk-rap-soul van de onnavolgbare Anderson .Paak, het open vizier van James Holden, de P-funk van George Clinton, de heerlijke luchtigheid van Angèle én de hiphop van blackwave. Die consistentie zou bij wet verplicht moeten worden en aan élke festivalorganisator worden opgelegd. Als iemand nu nog Kensington eruit kickt en paper hats een hogere plek geeft, zijn we er. Ik kom af, al was het maar om koffie te drinken met Beyoncé Giselle Knowles-Carter. En terwijl we over Chimamanda Ngozi Adichie praten, schuif ik haar stiekem mijn speculaasje toe.»

Uit: ABBA. In : Beyoncé & Jay-Z

