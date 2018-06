Humo's Ultieme Festivaldag (5): Michèle Cuvelier

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Michèle Cuvelier, presentatrice bij Studio Brussel.

Vorige week vrijdag voerde Kurt Overbergh een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Michèle Cuvelier één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Michèle Cuvelier «Als ik er eentje moet elimineren, dan is het My Bloody Valentine - een band waar ik persoonlijk niet veel mee heb.

Ik zet er Childish Gambino voor in de plaats. Die man is een halfgod - of een hele god voor mijn part. Niet alleen door zijn roemrijk cv, maar ook door zijn uitstraling, zijn boodschappen en zijn gevoel voor esthetiek. Hij is een levend Gesamtkunstwerk. Stel je gewoon voor: 'This Is America' live op een festivalpodium. Als hij de dansers uit de clip meeneemt, moet dat een spektakel worden waar Cirque Du Soleil nog een puntje aan kan zuigen. En daarbij - als ik het internet mag geloven - is het al van 2014 geleden dat hij in België passeerde. De must-see der must-see's.»

Uit: My Bloody Valentine. In : Childish Gambino

Morgen neemt schrijver en muziekrecensent Serge Simonart de line-up onder handen.

Overzicht: