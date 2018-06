Humo's Ultieme Festivaldag (7): Serge Simonart

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Serge Simonart, schrijver en muziekrecensent bij Humo.

Gisteren voerde Michèle Cuvelier een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Serge Simonart één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Serge Simonart «Beyonce & Jay-Z mogen weg. Die zijn zo glad, zo berekend, zo commercieel, zo steriel gestyled, zo navelstaarderig en exhibitionistisch en zo hypocriet - eerst elkaar verrot schelden op elk z'n cd, daarna lekker verder samen poen scheppen alsof er niets is gebeurd. Vervang hen door D'Angelo, die is the real deal: echte soul, echte funk, zonder pose of artificiële styling. Dat hij uiteindelijk niét naar Couleur Café komt, ervaar ik als een kleine tragedie. »

Uit: Beyoncé & Jay-Z. In : D'Angelo

Morgen neemt Lloyd Vermeulen, winnaar van De Mol, de line-up onder handen.

Overzicht: