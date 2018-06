TOUTPARTOUT sessions: Loma brengt gezellige sessie in Gentse Bar Bricolage

Bar Bricolage is een ontmoetingsplek voor jong en minder jong en tevens een project van TOTUM, een Genste cult-organisatie die jaagt op ongeziene locaties én upcycling hoog in het vaandel draagt. De locatie is ideaal voor optredens en evenementen - vele partnerorganisaties springen dan ook graag mee op de kar. Op vrijdag 15 juni vindt er een openingsevenement plaats dat het startschot geeft voor een derde zomerseizoen.