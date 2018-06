Ontdek 'Dissect', de boeiendste muziekpodcast van het moment

Vorige maand verscheen seizoen drie van muziekpodcast ‘ Dissect’ , waarin Amerikaan Cole Cuchna zich verdiept in de muziek van Frank Ocean . De laatste jaren werd opnieuw duidelijk dat hiphop om véél meer kan gaan dan alleen money en bitches, en Cuchna slaagt er met stijl in om die diepgang op toegankelijke wijze aan de man te brengen.

Door de grote hoeveelheid muziek die vandaag wordt uitgebracht, is het soms moeilijk het kaf van het koren te scheiden. ‘We zijn veranderd in scrollende cultuurconsumenten, we swipen haastig door eindeloze mediacontent die onophoudelijk wordt aangevuld,' klinkt het bij Cuchna. ‘Dissect’ probeert tegen die trend in te gaan door hedendaagse meesterwerken zorgvuldig onder de loep te nemen.

In de eerste twee seizoenen werden respectievelijk Kendrick Lamars ‘To Pimp a Butterfly’ en Kanye Wests ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ nummer per nummer besproken in toegankelijke afleveringen van om en bij de dertig minuten. In het derde seizoen is Frank Ocean aan de beurt. Hoewel hij alle songs apart bespreekt, beschouwt Cuchna de platen als één geheel. Hij gaat op zoek naar verwijzingen en verborgen betekenissen, en bekijkt hun plaats in de muziekgeschiedenis en in de samenleving. Soms lijkt het wel alsof hij een plaat beter begrijpt dan de artiest zelf. We geven u graag enkele voorbeelden.

Van rups tot vlinder

Iedereen weet ondertussen dat ‘To Pimp a Butterfly’ de rassenongelijkheid in de VS aanklaagt, maar de manier waarop Cuchna je door Kendricks transformatie van rups tot vlinder gidst, is zo rijk, gelaagd en onderbouwd dat je alleen maar nog meer van de plaat gaat houden.

Cuchna splitst het album op in vier delen: ‘Pimped by Consumption’, ‘Cocooned’, ‘Emerging Wings’ en ‘The Butterfly Sheds Light’. Die zijn met elkaar verbonden door de regels uit het gedicht dat Lamar op het einde voordraagt. De onderlinge verwijzingen en metaforen die Cuchna aanhaalt, zijn ronduit indrukwekkend.

Enge Assepoester

In zijn bespreking van ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ komt Cole Cuchna met een psychologisch getint exposé. Zo verwijst Kanye West aan het begin van de plaat meteen naar Roald Dahls ‘enge’ versie van het sprookje van Assepoester, dat niet eindigt met rijkdom en roem. De plaat gaat over de donkere periode die volgde op de dood van zijn moeder. ‘Lost in the World’ is letterlijk te nemen, maar het gaat verder dan dat. Het akkoordenschema van ‘Devil in a New Dress’ keert bijvoorbeeld nooit terug naar de grondtoon van de song, wat voor een muzikale instabiliteit zorgt die aansluit bij Wests mentale toestand op dat moment. Ja, zelfs achter zijn Mike Oldfield-sample in de titelsong zit een betekenis.

'Dissect' is gratis te streamen via Spotify.