Humo's Ultieme Festivaldag (8): Lloyd Vermeulen

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Lloyd Vermeulen , winnaar van De Mol.

Gisteren voerde Serge Simonart een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Lloyd Vermeulen één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Lloyd Vermeulen «Lang heb ik niet getwijfeld. Waarschijnlijk niet de meest populaire mening, maar fuck it: The War On Drugs gaat eruit. De enige war die ik voer bij het horen van hun slaapverwekkende sound, is die tegen het toevallen van mijn oogleden.

Versta me niet verkeerd: slecht zijn ze zeker niet. Alleen is Coldplays ‘Clocks’ op halve snelheid naspelen om zo tot ‘Under The Pressure’ te komen nu niet meteen de manier om mijn hart te veroveren.

Wel wil ik de band en hun slaapzakmuziek bij deze plechtig uitnodigen op de camping, om bij het opgaan van de zon tussen de platgetrapte Aïki Noodles en de halfvolle lauwe wijnzak een rustig halfuurtje te komen jammen - zodat ik na mijn ongetwijfeld wilde festivalnacht in peis en vree kan indommelen. Za-lig, kan niet anders.

Wat hiphop betreft zit de line-up dan weer helemaal goed. Met Childish Gambino en Anderson .Paak staan er meteen twee kleppers van jewelste op de affiche. Ook Blackwave. – zeker met hun o-zo-zalige funky nieuwe single ‘Whasgood?’ - wil ik voor geen geld ter wereld missen.

Maar ik mis nog iets. Die ene naam. Die ene show. Die ene performance waarmee je de komende edities elk optreden zal vergelijken en telkens mijmerend aan terugdenkt. Wie kan die plaats invullen hoor ik je denken? Juist ja. Wim Soutaer.

Bij deze mijn oprechte excuses, maar zo’n anticlimax kon ik niet laten liggen. Nu voor echt: Bring on Salut C’est Cool!»

Uit: The War on Drugs. In : Salut C'est Cool

